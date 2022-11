Mann mit Messer attackiert willkürlich Passanten – Schüler lebensgefährlich verletzt

Kripo ermittelt

Auf offener Straße hat ein Mann mehrere Passanten mit dem Messer attackiert. Ein junger Mann (19) wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Neufahrn – Ein offensichtlich verwirrter und stark alkoholisierter Mann hat am Dienstagabend mehrere Passanten angegriffen und einen davon schwer verletzt. Er ringt um sein Leben. Die Kriminalpolizei Erding ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Mann greift Passanten mit Messer an: Schüler lebensgefährlich verletzt

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilte, war der 51-Jährige gegen 19.45 Uhr auf der Fritz-Walter-Straße aufgefallen. Augenzeugen berichtete, dass sich der Mann zunächst auffällig zwischen parkenden Fahrzeugen versteckt und eine Autofahrerin am Einparken gehindert haben soll. Als ihn drei Passanten zu seinem Verhalten hätten fragen wollen, habe der 51-Jährige unvermittelt ein Küchenmesser gezogen und auf die Personen eingestochen.

Ein 19-jähriger Schüler wurde durch einen Einstich im Brustbereich lebensgefährlich verletzt. Zudem erlitt er eine schwere Schnittverletzung am Arm. Er wird in einem Krankenhaus intensivmedizinisch betreut. Oberflächliche Schnittverletzungen an der Hand un im Gesichtsbereich erlitt ein 29-jähriger Mann. Er wurde ebenfalls in eine Klinik eingeliefert, konnte diese laut Polizei aber zwischenzeitlich wieder verlassen. Der dritte Passant, ein 23-Jähriger, kam bei dem Messerangriff unverletzt davon.

Nach Messerangriff: Die Passanten konnten den Täter überwältigen

Der Täter konnte von den Passanten überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. „Er verlor zwischenzeitlich das Bewusstsein und wurde ebenfalls zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht“, heißt es im Polizeibericht.

Die Kriminalpolizei Erding übernahm noch am Abend die Ermittlungen und führte eine umfangreiche Spurensicherungsmaßnahme durch. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Landshut geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus und erließ einen Haftbefehl gegen den 51-Jährigen.

