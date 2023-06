Ein Wochenende im Zeichen des 40. Geburtstags der Partnerschaft von Neufahrn und Gardolo

Musterbeispiel für „lebendigen Austausch“

Vier Jahrzehnte hält die Partnerschaft nun schon: Das wurde jetzt in Neufahrn zusammen mit den italienischen Freunden aus Gardolo gefeiert.

Neufahrn - Vor 40 Jahren wurde die Partnerschaft zwischen Neufahrn und Gardolo offiziell besiegelt. Es war eine Zeit, in der noch unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs und mitten im Kalten Krieg „die Länder Europas Schritt für Schritt zusammenwachsen wollten“, „die Kräfte des Friedens und der Freundschaft stärken wurden“, wie es Neufahrns Bürgermeister Franz Heilmeier ausdrückte.

Anlass dieser Rückschau waren die Feierlichkeiten zum 40. Geburtstag der Partnerschaft zwischen Neufahrn und Gardolo, die am Wochenende bei Kaiserwetter begangen wurden.

Kirche, Kultur und Kulinarik

Die Festivitäten wurden, wie sich das für einen guten Gastgeber gehört, eingerahmt von bayerischer Lebensweise: Am Freitag wurden die italienischen Gäste im evangelischen Pfarrgarten zu einem Grillabend empfangen und von den Mintrachinger Burschen versorgt, am Sonntag nach einem ökumenischen Gottesdienst mit einem Mittagessen im Gasthof Maisberger verabschiedet. Und bevor am Samstag der Festabend in der OMG-Aula gefeiert wurde, stand auch der Samstag ganz im Abend von Kirche, Kulinarik und Kultur: Ernest Lang führte die Delegation durch die Alte Kirche und das frisch sanierte Mesnerhaus, in Giggenhausen wurde das erfolgreiche Genossenschaftsprojekt „Ein Dorf kauft eine Wirtschaft“ vorgestellt – Mittagessen inklusive. Am Nachmittag sammelte man sich im Rathaus, um eine Ausstellung Neufahrner und italienischer Kunstschaffender zu eröffnen.

+ Initiierten die Kunstausstellung: (v. l.) Ines Seidel, Isabella Moser, Ingrid Schäfer und Rathauschef Franz Heilmeier. © Lehmann

Beim Festabend mit dem Männergesangsverein Giggenhausen und DJ Lukas würdigten dann Gianna Frizzera, die Presidente della Circoscrizione di Gardolo, und Franz Heilmeier, der Bürgermeister von Neufahrn, gleichermaßen vier Jahrzehnte Partnerschaft über die Alpen hinweg. Heilmeier erinnerte daran, dass vor 40 Jahren unter Bürgermeister Gerhard Michels „der lebendige Austausch innerhalb der Familien und vor allem unserer Jugend“ als Ziel formuliert worden sei, Frizzera erinnerte an den Schüleraustausch und die jährlichen Veranstaltungen, bei denen rund 1500 Bewohner von Gardolo die bayerische Lebensweise kennengelernt hätten.

Partnerschaft ein „Baustein für Frieden“

Beide waren sich auch einig, dass diese Partnerschaft „ein wertvoller Baustein für Frieden in Europa“, so Heilmeier, beziehungsweise „ein kleiner Beitrag zur Überwindung nationaler Grenzen und zur Verbreitung einer europäischen Kultur im Zeichen des Friedens“ sei, so Frizzera. Den Freunden in Gardolo wünschte Heilmeier „un buon futuro e la benedizione di Dio“, für die Freunde in Neufahrn hatte Frizzera „eine herzliche Umarmung“ mitgebracht.