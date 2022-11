„Frieden ist nie selbstverständlich“: Gedenken und mahnende Worte zum Volkstrauertag in Neufahrn

Am Kriegerdenkmal vor dem Neufahrner Rathaus fand auch heuer wieder die Zeremonie zum Volkstrauertag statt. privat © Gemeinde

Anlässlich des Volkstrauertags in Neufahrn wurden bei einer Gedenkveranstaltung jetzt eindringliche Appelle laut. Tenor: Frieden braucht große Anstrengungen aller.

Neufahrn – Der Schatten des Krieges in der Ukraine war deutlich spürbar bei der diesjährigen Gedenkfeier zum Volkstrauertag am Kriegerdenkmal vor dem Neufahrner Rathaus.

Eindringliche Worte zur russischen Aggression in der Ukraine fand gleich zu Beginn der Zusammenkunft Pater Cyprian Krause, Pfarrvikar der katholischen Pfarrei St. Franziskus in Neufahrn: „Wir erleben, wie auch heute immer noch Kriege als Mittel der Macht genützt werden“.

Pfarrerin Karin Jordak von der evangelischen-lutherischen Kirchengemeinde Neufahrn-Hallbergmoos erinnerte die Anwesenden, dass „Frieden nie selbstverständlich ist“. Hier gelte es, sich „angesichts der Trümmer von Krieg und Gewalt nie die Hoffnung nehmen zu lassen“ und bewusst „diejenigen zu stärken, die sich für ein Ende von Krieg und Gewalt einsetzen“.

Bezug zur Situation in der Ukraine genommen

Im Kontext der aktuellen Situation in der Ukraine fand auch Neufahrns Bürgermeister Franz Heilmeier klare Worte, denn der völkerrechtswidrige Einmarsch Russlands in das Nachbarland Ukraine habe schmerzhaft vorgeführt, „welch’ wertvolles und zerbrechliches Gut Frieden ist“. Das Gedenken an die Gefallenen der Kriege führe uns Jahr für Jahr vor Augen, dass kriegerische Gewalt letztendlich nur „unermessliches Leid verursacht“. Politisch seien in den vergangenen Jahren „Risse im Haus Europa“ sichtbar geworden, die allzu deutlich machten: „Frieden setzt Demokratie voraus.“ Jetzt gelte es, das Streben nach einem friedlichen Zusammenleben der Völker „wieder zum Zentrum unseres Einsatzes zu machen“.

Unterstützende Worte für dieses Ansinnen eines friedlichen Nebeneinanders gab es von Gianna Frizzera, der Stadtteilpräsidentin der Partnergemeinde Gardolo, die auch heuer wieder mit der traditionellen Fahnenabordnung der Alpinis direkt aus dem norditalienischen Gardolo zum Volkstrauertag nach Neufahrn gereist war. Gianna Frizzera betonte, dass es wichtig sei, eine „Gesellschaft in Frieden, Solidarität und Gastfreundschaft zu führen“.

Von einem Tag „voller Trauer“ sprach der Vorsitzende des VdK, Markus Tribanek. Ein Tag, der schmerzhaft und leider auch mit ganz aktuellem Bezug an unser aller „Verpflichtung erinnert, im Namen des Friedens zu sprechen“. In diesen Kontext griff Tribanek eine aktuelle Initiative aus München auf, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Kriegerdenkmäler in Friedensdenkmäler umzubenennen, denn „Friedensarbeit bedeutet Erinnern an die Schicksale, die hinter den Namen stecken“.

Die passenden Töne

Zum offiziellen Gedenken am Kriegerdenkmal waren heuer auch wieder Fahnenabordnungen von Neufahrner Vereinen gekommen, um den Opfern von Krieg und Gewalt ihre Ehre zu erweisen. Einen gebührenden und symbolträchtigen Abschluss der Veranstaltung lieferte das Bläserensemble unter Leitung von Franz Felsner mit „Freude, schöner Götterfunken“ von Ludwig van Beethoven, seit 1972 die offizielle Europahymne.

