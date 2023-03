Dorferneuerung im Blick: Die Teilnehmergemeinschaft Fürholzen und ihre Projekte

Der neu gewählte Vorstand: Johanna Bauer (stv. Projektleiterin ALE), Peter Oster (Wahlleiter ALE), Stefan Knoll, Rainer Bachmaier, Reinhold Lindermeier, Matthias Mäding, Gerhard Holzer, Marion Calic, Bürgermeister Franz Heilmeier, Roland Krämer, Bauamtsleiter Michael Schöfer und Hilde Brandl. © Tobias Zagler, ALE Oberbayern

Die Teilnehmergemeinschaft Fürholzen hat neue Gesichter in ihrer Führungsriege. Ihr Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf dem Projekt Dorferneuerung.

Fürholzen - Ein großzügiges Gemeindehaus, ein neuer Dorfplatz und der Umbau des Feuerwehrhauses – im Rahmen der Dorferneuerung in Fürholzen ist bereits vieles umgesetzt werden. Und auch in den nächsten Jahren stehen einige Punkte auf der Agenda. Seit Kurzem sorgt ein neuer Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Fürholzen für eine Weiterführung der anstehenden Projekte.

Bürgermeister und Bauamtschef vertreten die Gemeinde

In der Versammlung, die im 2021 eingeweihten Gemeindehaus in Fürholzen stattfand, wurden aus den über 20 anwesenden Bürgerinnen und Bürgern folgende Personen in den Vorstand gewählt: Stefan Knoll, Rainer Bachmaier, Reinhold Lindermeier, Matthias Mäding, Gerhard Holzner, Marion Calic, Roland Krämer, Michael Schöfer und Hilde Brandl. Die Gemeindevertretung bilden Neufahrns Bürgermeister Franz Heilmeier und Bauamtsleiter Michael Schöfer. Der Vorsitz des Vorstandes wird von Projektleiter Johannes Mühlbauer und Stellvertreterin Johanna Bauer vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Oberbayern fortgeführt. Ein Dank galt den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern für das Engagement in den vergangen elf Jahren.

Zusätzliche Fördermittel kamen von der EU

Rathauschef Heilmeier richtete ebenfalls dankende Worte an die engagierten Anwesenden und lobte besonders die konstruktive Zusammenarbeit mit dem ALE. Die bereits sichtbaren Ergebnisse der Dorferneuerung seien sehr gelungen. Die Maßnahmen konnten durch Fördermittel des ALE Oberbayern im Rahmen der Dorferneuerung in Kombination mit zusätzlichen Fördermitteln der EU umgesetzt werden.

Zum Ende der Veranstaltung warf man einen Blick auf die Projekte in der neuen Amtszeit. Dabei zeichneten sich der Hochwasserschutz und die Gewässerentwicklung am Angergraben als künftige Maßnahmen ab.

Gut zu wissen Bei einer Teilnehmergemeinschaft handelt es sich quasi um eine Behörde auf Zeit. Diese existiert so lange, bis das jeweilige Verfahren beendet ist. In dem Fall also die Dorferneuerung von Fürholzen.

