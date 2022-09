Außen hui und innen hui: Gäste lassen Neufahrner Gymnasium zum 30. Geburtstag hochleben

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Gut gefüllt war die Aula am Mittwochabend, als auf drei Jahrzehnte OMG angestoßen wurde. Han’s Klaffl sorgte für den humorvollen Teil. © Beschorner

Drei Jahrzehnte Neufahrner Gymnasium. Das wurde am Mittwoch in der Aula gefeiert - mit Reden, Humor und lobenden Worte für drei besondere Dinge.

Neufahrn - Die Architektur, die „von Beginn an Furore machte“, wie Schulleiter Stefan Bäumel sagte, ist das eine. Die Vorreiterrolle bei der Digitalisierung ist das andere. „Der gute Geist“, der laut Josef Eschlwech durch die Räume weht, ist das Dritte. Drei Dinge also, die am Mittwochabend zum 30-Jährigen des Oskar-Maria-Graf-Gymnasiums Neufahrn am „Geburtstagskind“ besonders gelobt wurden. Zusammengefasst: Außen hui und innen hui.

Nach 40 Jahren Ferien muss ein Lehrer einfach einpacken

Bevor Musikkabarettist Han’s Klaffl mit seinem Programm „40 Jahre Ferien – Ein Lehrer packt ein. . .“ den humorvollen Teil der Feier bestritt, trat eine ganze Reihe von Gratulanten an das Rednerpult in der Aula. Da war zunächst der Hausherr, Schulleiter Stefan Bäumel, der an das Jahr 1991 erinnerte, als die Entscheidung fiel, in Neufahrn eine „Außenstelle“ des übervollen Garchinger Gymnasiums einzurichten – 1991, als der Liter Diesel noch 1,09 D-Mark kostete, als Freddie Mercury starb und die Scorpions vom „Wind of Change“ sangen. 1992 dann die Geburtsstunde des OMG, dessen Architektur von Anfang an gelobt wurde. Jetzt, 30 Jahre später, setze man, so Bäumel, „die Tradition, eine digitale Leuchtturmschule zu sein“, fort.

Immer wieder ein Thema: die Probleme mit der Fassade

Landrat Helmut Petz sprach von einer „Erfolgsgeschichte“, lobte ebenfalls die außergewöhnliche und qualitätvolle Architektur. 2012 habe man die Mensa errichtet, 2013 den „Zeppelin“ als Erweiterungsbau, 2017/2018 habe der Landkreis vom Zweckverband die Trägerschaft übernommen und 2019 sei die gesamte Steuerungstechnik ausgetauscht worden, führte er weitere wichtige Entwicklungsschritte des OMG auf. Und: Die Probleme mit der Fassade werde man sicherlich auch noch in den Griff bekommen, eine Machbarkeitsstudie dazu sei bereits in Auftrag gegeben. Aber auch mit „inhaltlichen Werten“ habe sich das OMG schon immer auseinandergesetzt, habe Solidarität mit den Ukraine-Flüchtlingen gezeigt und sei eine „Schule ohne Rassismus“.

Schwärmte vom „guten Geist“ am OMG: Schulleiter Stefan Bäumel. © Beschorner

In einer Videobotschaft überbrachte Staatsminister Florian Herrmann seine Glückwünsche. Durch den baldigen Anschluss an das Glasfasernetz sei gewährleistet, dass das Neufahrner Gymnasium „weiter bundesweit eine der führenden Schulen im Bereich Digitalisierung bleibt“, war sich Herrmann sicher.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Neufahrns 2. Bürgermeister Josef Eschlwech erinnert sich noch gut an die Jahre, als die ersten fünften Klassen in der Hauptschule untergebracht waren – „ein wunderbares Miteinander“. Die Gemeinde sei von Anfang an stolz auf ihr Gymnasium gewesen, habe dort auch mit der Aula eine „kulturelle Heimat“ gefunden. Und auch wenn das OMG weiter einem ständigen Wandel unterworfen sein werde, möge „der gute Geist“ der Schule weiter bewahrt bleiben. Von einem „sehr besonderen Gebäude“ sprach dann auch Elternbeiratsvorsitzende Andrea Schafferhans-Fuhrmann. Sie hoffe allerdings, dass die Probleme mit der Fassade nun wirklich angepackt werden.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.