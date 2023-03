Eine Ortschronik für Neufahrn

Von: Andreas Beschorner

Eine Chronik über Neufahrn möchte Gemeindearchivarin Carolin Weichselgartner erstellen. © Luftbild: Bayerische Vermessungsverwaltung

Die Gemeinde Neufahrn soll eine Ortschronik bekommen - das zumindest ist die Idee von Gemeindearchivarin Carolin Weichselgartner. Der Gemeinderat unterstützt das Vorhaben.

Neufahrn – Manche Ortschaften im Gemeindegebiet von Neufahrn haben eine. Der Hauptort Neufahrn aber noch nicht. Die Rede ist von Ortschroniken, die aus Anlass wichtiger Jubiläen für einige Ortsteile bereits aufgelegt und veröffentlicht wurden. Jetzt, so die Idee und der Antrag von Gemeindearchivarin Carolin Weichselgartner, soll es auch für Neufahrn ein solches geschichtsträchtiges Werk geben. Der Gemeinderat steht dem Vorhaben grundsätzlich positiv gegenüber.

Weichselgartner, die durch ihre Mitwirkung an der Chronik für die Gemeinde Planegg Erfahrungen in diesem Bereich sammeln konnte, verwies darauf, dass zahlreiche Dokumente im Archiv für dieses Projekt verwendet werden könnten. Zudem habe der Heimat- und Geschichtsverein bereits signalisiert, die Herausgabe der Chronik zu begleiten und zu unterstützen. Außerdem gebe es private Sammler mit umfangreichen Archiven, die man sicherlich auch für eine Mitarbeit gewinnen könnte.

Auch wenn der Gemeinderat etwas skeptisch war, wie eine Gemeindearchivarin neben ihrer eigentlichen Tätigkeit bei einer Wochenstundenzahl von 15 solch ein Projekt stemmen will, sprach man sich für das Projekt aus. Nun soll ein Konzept vorgelegt werden, die Verwaltung wird mit dem Heimat- und Geschichtsverein sowie privaten Sammlern und Bürgern reden, um deren Bereitschaft zur Mitwirkung abzuklären. Die Gesamtkosten für Honorare, Druck und so weiter werden derzeit auf 30 000 Euro geschätzt – Geld, das in den Jahren 2024 und 2025 bereitgestellt werden müsste.

