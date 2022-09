Soziale Einrichtungen in Neufahrn setzen künftig auf ein Miteinander

Teilen

Gemeinsame Ziele formulierten (v. l.) die SenTa-Vertreterinnen Elke Stieglbauer, Cornelia Bauer und Christine Steiner sowie Ursula Bannert-Debeljak, Silke Rößler, Reinhard Landsberger und Markus Tribanek (alle VdK Neufahrn). © privat

Der Besuch einer VdK-Abordnung beim Seniorentagestreff Neufahrn soll nur der Anfang gewesen sein. Beide Einrichtungen wollen ihre Zusammenarbeit intensivieren.

Neufahrn - Der VdK-Ortsverband Neufahrn hat kürzlich auf Einladung des SenTa (SeniorenTagestreff) die Räumlichkeiten in der Sozialstation Neufahrn besucht. Das Ganze initiierte die 2. VdK-Vorsitzende und Gemeinderätin Silke Rößler mit der Leitung der Tagespflege. „Es war ein ausgesprochen harmonisches, interessantes und informatives Treffen für beide Seiten, das zu einem engeren Kontakt und Austausch führen sollte“, so Rößler im Anschluss. In einem gemeinsamen Statement mit dem SenTa heißt es: „Es ist schön zu sehen, dass soziale Einrichtungen sich gegenseitig, in einem Miteinander, ergänzen können.“

Seit 1947 gibt es in Neufahrn den VdK

Der VdK-Ortsverband ist seit 1947 in der Gemeinde Neufahrn und den Nachbarortschaften verankert. Ob bei der Rente, im gesellschaftlichen Miteinander, im politischen Leben, zu sozialen Brennpunkten etc. nimmt der größte deutsche Sozialverband Stellung. Im Vordergrund steht, wie Silke Rößler in einer Pressemitteilung ausführt, vor allem die soziale Gerechtigkeit. 2023 heißt die Kampagne „Nächstenpflege“, ein brandaktuelles Thema.

Obwohl der Senioren-Tagestreff schon 25 Jahre existiert, ist dieser immer noch nicht so ganz bei den Bürgern angekommen. Der SenTa engagiert sich beispielsweise mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seit Jahren intensiv in der Aufklärung über die Diagnose Demenz. Da wird auch viel private Zeit investiert. Im Rahmen der dritten bayerischen Demenzwoche bietet der SenTa zum Beispiel einen Vortrag für Angehörige und Freunde mit dem Thema „Der Umgang mit Demenz“ an. Rößler kündigt an: „Das ist ein Gebiet, in dem sich beide Organisationen künftig gegenseitig unterstützen und austauschen wollen.“

Senioren und pflegende Angehörige können sich am 8. Oktober impfen lassen

Bereits am Samstag, 8. Oktober, gibt es die Möglichkeit für Senioren und ihre pflegenden Angehörigen, sich im SenTa die vierte Impfung gegen Covid19 zu holen. Hierzu ist allerdings eine verbindliche Voranmeldung unter Tel. (0 81 65) 47 89 nötig.

Auch gibt es noch viele weitere Themen, wie die Seniorenmobiliät, gemeinsame Ausflüge, ein Café für Senioren, Fahrdienste, und und und. Viele Ideen konnten bei dem Treffen mit dem VdK nur kurz angesprochen und diskutiert werden. „Die Zeit war leider einfach zu knapp“, lautete das Fazit des Ortsvorsitzenden des VdK Neufahrn und stellvertretenden Kreisvorsitzenden, Markus Tribanek.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Fazit ist, dass intensiver Kontakt und enge Zusammenarbeit entstehen sollen. Jeder kann sich zugunsten der Senioren der Gemeinde miteinbringen. Denn, so Rößler abschließend: „Da san ma miteinander dahoam“.

ft