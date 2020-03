So viel Einigkeit: Da würden auch Frauen gern mitsingen

Leonhard Maier bleibt Vorsitzender der Giggenhausener Sänger. Der Verein verfügt zwar über 123 Mitglieder, aber langsam gehen ihm die Aktiven aus.

Giggenhausen – In punkto Vereinsdichte stellt Giggenhausen etwas Außergewöhnliches im südlichen Landkreis dar. Dies zeigt sich zuletzt auch bei Jahreshauptversammlungen der Ortsvereine: Sie sind immer gut besucht – und neben Vertretern von Politik und Kirche nehmen stets andere Vereinsvorstände teil. So auch bei der Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins.

Hauptpunkt der Tagesordnung stellten die Neuwahlen dar. Bürgermeister Franz Heilmeier hatte keine Mühe, die Wahl zügig durchzuführen. Bei der Besetzung gab es keine großen Veränderungen. Im Amt bestätigt wurde Leonhard Maier als 1. Vorsitzender wie sein Vertreter Hans Depner als Vize. Eine Änderung ergab sich beim Amt des Schriftführers, das Thomas Hamacher von Gert Bach übernahm, der die Schriftführung 20 Jahre innegehabt hatte. Bach bleibt aber dem Verein weiter erhalten und wird sich dem immer wichtiger werdenden Bereich Social Media, EDV und Web-Auftritt widmen. Zum 2. Schriftführer wurde Helmut Goss gewählt. Die Finanzen liegen weiterhin in den Händen von 1. Kassier Karsten Brettschneider, unterstützt von Ludwig Hofmann. Der Beirat besteht aus Heinz Englbrecht, Michael Polz, Helmut Goss, Hans Halbinger und Gert Bach. Fähnrich, und das schon seit 30 Jahren, ist Karl Platzgrummer mit den Beistehern Rudi Heigl, Hans Depner und als Reserve Karsten Bretschneider. Die Kassenprüfung obliegt Michael Polz und Karl Platzgrummer.

Einigkeit tritt auch überregional in Erscheinung

In seinem Rechenschaftsbericht schilderte Chorchef Maier ein lebhaftes Vereinsjahr – in Form eigener Veranstaltungen wie das „Wunschkonzert der Frauen“, aber auch im Verbund mit Orts- und Gemeindeveranstaltungen wie der Giggenhauser Dorfweihnacht oder dem Einzug beim Neufahrner Volksfest. Aber auch überregional tritt die Einigkeit musikalisch in Erscheinung, etwa beim Adventskonzert in Rottenburg zusammen mit dem Liederkranz Hatzkofen.

Die aktiven Sänger, 21 nur noch und altersbedingt mit abnehmender Tendenz, trafen sich 43 Mal zur Chorprobe. Zwar zählt der Traditionsverein beachtliche 123 Mitglieder, aber innerhalb eines Jahrzehnts ist die Personaldecke im Chor von 35 um zirka ein Drittel zurückgegangen – und dies bereitet der Einigkeit Sorge. Eine „aktive Neuaufnahme“ gab es erfreulicherweise bei der Versammlung: Dekan Artur Wagner.

Immerhin: Ab sofort singt Dekan Artur Wagner mit

Kurioses am Rande konnte Maier als Reaktion auf eine lokale Anzeigenschaltung berichten. Diese stieß durchaus auf Interesse, allerdings nur bei Frauen, die gerne singen möchten. Da musste der Vorsitzende – bedauerlicherweise – antworten, dass „laut Satzung der Männergesangsverein nur aus Männer besteht“.