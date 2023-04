Ökologisches Gewerbegebiet: Eine neue Chance für den „Green Campus“ in Neufahrn

Gemeinderat genehmigt Aufstellung eines Bebauungsplans

Von Andreas Beschorner schließen

Der „Green Campus Neufahrn“ nimmt einen neuen Anlauf. Nun beschloss der Gemeinderat die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Areal südlich der Römerstraße.

Neufahrn - Es ist bereits der zweite Versuch, an dieser Stelle im Anschluss an das Gewerbegebiet Am Römerweg einen Technologiecampus zu entwickeln. Im Herbst des Jahres 2020 war die Vorfreude groß, man sprach von einem Leuchtturmprojekt: Als nachhaltig, innovativ, ökologisch und ökonomisch, zukunfts- und wegweisend wurden damals die Pläne der Jost Energy AG gelobt, auf der Fläche südlich der Römerstraße und des Gewerbegebiets Am Römerweg einen „Green Campus Neufahrn“ zu entwickeln. Einige Jahre zuvor waren Anträge der Firmen ProLogis und Transgourmet zur Ansiedlung auf dieser Fläche abgelehnt worden, man wollte keine weiteren Logistiker mehr an dieser Stelle.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Anfang 2022 dann die Ernüchterung: Die Jost-Gruppe hatte entschieden, das Projekt in Neufahrn „nicht mehr weiterzuverfolgen“, wie es damals hieß. Doch gleichzeitig hieß es damals auch, das Projekt sei nicht gestorben, die Gemeinde befinde sich bereits mit mehreren anderen Investoren in Gesprächen, die teilweise auch schon „konkret“ seien.

Gespräche von Erfolg gekrönt: Die ONE High Tech Green Campus GmbH & Co. KG hat übernommen

Wie am Montag klar wurde, waren diese Gespräche offenbar von Erfolg gekrönt: Die ONE High Tech Green Campus GmbH & Co. KG hatte den Antrag auf Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans gestellt, um dort ein ökologisches Gewerbegebiet als Campus mit einer attraktiven Aufenthaltsqualität für Beschäftigte und Besucher, mit einer ausgeprägten Grünflächenausstattung, mit einem sparsamen Umgang mit Ressourcen und mit einer innovativen und vielfältigen Verkehrsinfrastruktur zu realisieren. Und weil es nach wie vor der Wille und das Interesse der Gemeinde ist, an diesem Standort ein ökologisch und ökonomisch ausgerichtetes Gewerbe anzusiedeln, also einen „Green Campus“, wurde der Aufstellungsbeschluss im Rat am Montag gefasst.

Gegenstimmen kamen von Selahattin Sen (Grüne), Attila Szalontay (AfD) und Norbert Manhart (Freie Wähler). Manhart begründete – und zwar als Einziger aus dem Trio – sein Nein damit, dass er Bedenken habe, dass der Wechsel aus besiedeltem und ländlichem Gebiet entlang der Staatsstraße 2350 allmählich verloren und die Bebauung zwischen Garching und Freising immer mehr ineinander übergehe.