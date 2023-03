Großtagespflege im Zentrum von Neufahrn geht offiziell an den Start

Von: Andreas Beschorner

Bis zu zehn Kinder betreuen Anna Lehner (l.) und Stephanie Hojnowski in der neuen Großtagespflege Marktzwergerl in Neufahrn. © zz

Der 18. März ist in Neufahrn ein großer Tag für die Kleinen. An diesem Tag wird die Großtagespflege mit Namen „Marktzwergerl“ offiziell eröffnet.

Neufahrn – In Betrieb ist die Einrichtung freilich schon länger. Das Freisinger Tagblatt hat bei Martina Bock, der Ansprechpartnerin für das Tagesmütterprojekt bei der Nachbarschaftshilfe Neufahrn, nachgefragt, wie es um die Zwergerl und deren Betreuung in Neufahrn bestellt ist.

Die Lohzwergerl gibt es schon länger, jetzt also die Marktzwergerl. Der Bedarf ist offenbar gegeben.

Seit dem 1. September 2020 sind unsere beiden Großtagespflegestellen Lohzwergerl unten und Lohzwergerl oben im Lohweg 25 in Betrieb. Die Plätze in der Großtagespflege, aber auch in der klassischen Kindertagespflege, sind sehr nachgefragt, sodass wir eine Warteliste führen. Die Marktzwergerl sind seit Juli 2022 in Betrieb.

Wie wurde die Einrichtung bisher angenommen?

Sehr gut. Wir haben in all unseren Großtagespflegestellen eine sehr hohe Nachfrage unserer Pflegeplätze.

Was ist das Besondere an den Marktzwergerln? Wodurch zeichnet sich die Großtagespflege aus?

Die Großtagespflege ist gesetzlich als Zusammenschluss von Tagesmüttern definiert. Im Unterschied zu Kinderkrippen sind in Großtagespflegen die betreuten Kinder immer einer Tagesmutter persönlich zugeordnet. Sie ist verantwortlich für die Betreuung und auch Aufsicht für die ihr vertraglich zugeordneten Tageskinder. Mit den Marktzwergerln haben wir jetzt ein Kinderbetreuungsangebot im Zentrum von Neufahrn. Die beiden Tagesmütter, Anna Lehner und Stephanie Hojnowski, betreuen dort maximal zehn unserer Tageskinder.

Wie finanziert sich die Einrichtung? Beteiligt sich die Gemeinde?

Die Großtagespflege wurde von Anna Lehner gegründet. Das Tagesmütterprojekt Neufahrn unterstützt bei der Einrichtung und auch im laufenden Betrieb. Eine gemeindliche Unterstützung ist nicht erfolgt. Aber die Nachbarschaftshilfe wird einen Mietzuschuss sowie Ausstattungszuschüsse, zum Beispiel für die Anschaffung von Krippenwagen, beantragen.

Im Zentrum von Neufahrn, am Marktplatz, befindet sich die Großtagespflege Marktzwergerl, die am 18. März offiziell eröffnet wird. © zz

Wie ist die Großtagespflege am Marktplatz personell ausgestattet?

In der Großtagespflege Marktzwegerl arbeitet mit Anna Lehner eine qualifizierte Kindertagespflegeperson sowie Stephanie Hojnowski eine staatlich anerkannte Erzieherin und qualifizierte Kindertagespflegeperson.

Ist der Bedarf an Betreuungsplätzen in Neufahrn damit jetzt gedeckt oder plant die Nachbarschaftshilfe weitere Projekte?

Derzeit suchen wir für unsere Großtagespflege Lohzwergerl unten noch eine neue Tagesmutter. Gerne kann sich auch eine Berufsanfängerin bei uns bewerben. Sie kann die nötige Qualifikation absolvieren, die von der Abteilung Jugend und Familie im Landratsamt Freising, Fachbereich Kindertagespflege, im Rahmen der Pflegeerlaubnis mit 160 Unterrichtseinheiten festgesetzt ist. Die Nachbarschaftshilfe Neufahrn plant im Moment wegen der hohen Nachfrage noch eine weitere Großtagespflege.

