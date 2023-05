Areal im Süden: Neufahrns Gemeinderat einigt sich auf Konzentrationsfläche für Windräder

Von: Andreas Beschorner

Auf einem 113 Hektar großen Areal im Süden Neufahrns sollen künftig Windräder möglich sein. © Symbolfoto: Daniel Vogl/dpa

Neufahrn will beim Bau von Windenergieanlagen das Heft des Handelns in der Hand halten. Jetzt hat man sich für eine Fläche im Süden der Gemeinde entschieden.

Neufahrn – Nachdem der Gemeinderat im Januar die Aufstellung eines sachlichen Teilflächennutzungsplans „Windenergie“ beschlossen hatte, hat man diesen Beschluss nun in die Tat umgesetzt. Das Ziel war die Festlegung einer Konzentrationsfläche für Windräder von ausreichender Größe (nämlich 1,8 Prozent der Gemeindefläche, also rund 82 Hektar, wobei bis 2027 1,1 Prozent, also 50 Hektar, ausreichend wären). Damit will man einerseits einen Beitrag zur Energiewende leisten, andererseits aber auch eine Verträglichkeit mit künftigen möglichen Siedlungsentwicklungen sicherstellen.

Kommunen können bis Februar 2024 Teilflächennutzungsplanänderungen aufstellen

Hintergrund dieses Vorgehens ist, wie mehrfach berichtet, die planungsrechtliche Änderung der Zulässigkeit von Windenergieanlagen durch das Wind-an-Land-Gesetz. Danach haben die Kommunen bis zum 1. Februar 2024 die Möglichkeit, entsprechende Teilflächennutzungsplanänderungen mit Konzentrationszonenplanung und gleichzeitiger Ausschlusswirkung auf dem restlichen Gemeindegebiet aufzustellen, um die Zulässigkeit von Windenergieanlagen im Außenbereich zumindest bis Ende 2027 zu steuern. Sofern keine Konzentrationszonenplanung vorliegt oder begonnen wurde und die Zurückstellung von Baugesuchen somit nicht möglich ist, würden die Regelungen der Bayerischen Bauordnung gelten: Windräder sind dann privilegierte Vorhaben. Das will Neufahrn verhindern.

Und deshalb hat die Bauverwaltung inzwischen das Planungsbüro Team 4 aus Nürnberg mit den Leistungen der Flächennutzungsplanänderung beauftragt. Dieses Büro hat nun eine Potentialanalyse durchgeführt, deren Ergebnis dem Gemeinderat vorgestellt wurde, und die die Grundlage für die Festlegung der Konzentrationsfläche darstellt. Ergebnis: In einer Art Ausschlussverfahren, was insbesondere den Abstand zu Wohnbebauung, Natur-, Arten- und Trinkwasserschutz betraf, blieben – wie schon im Januar angedeutet – zwei Flächen übrig: eine große südlich des Hauptortes Neufahrn und eine kleine im Südwesten nahe der Echinger Lohe. Letztere wurde aber vom Gemeinderat nicht mehr weiterverfolgt, weil sie zum einen sehr klein war, zum anderen direkt an das FFH-Gebiet Echinger Lohe angegrenzt hätte.

Die 113 Hektar entsprechen 2,5 Prozent des Gemeindegebietes

Blieb also die größere Fläche: Sie umfasste 113 Hektar und damit einen Flächenanteil von 2,5 Prozent des Gemeindegebietes. Das Areal liegt im südlichen Teil des Gemeindegebietes an der Grenze zu Garching, ist überwiegend landwirtschaftlich genutzt. Die Frage, ob die Abstände zu den Wohngebieten in Neufahrn und Mintraching 800 oder 1000 Meter betragen sollten (ebenso zu den Wohngebieten in Dietersheim), wurde mit einem Kompromiss beantwortet: 900 Meter Abstand zu Wohnbebauung im Innenbereich, außerdem 300 Meter Abstand zu Bebauung im Außenbereich. Dass die Fläche zum Teil im Wasserschutzgebiet und vollständig im Landschaftsschutzgebiet „Freisinger Moos und Echinger Gfild“ liegt, sei kein Ausschlusskriterium, auch nicht die angrenzenden FFH-Gebiete Isarauen und Echinger Lohe. Die für Windräder geforderte Standortgüte (Windgeschwindigkeit, Turbulenzen etc. ) werde überschritten, so das Gutachten weiter.

Der Gemeinderat segnete das alles – bei zwei Gegenstimmen von Manfred Holzer (FW) und Attila Szalontay (AfD) – ab. Jetzt kann die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und Träger öffentlicher Belange gestartet werden.