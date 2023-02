Rückkehr auf die Theaterbühne: Maibaumfreunde Giggenhausen servieren „Hollerküacherl“

Von: Andreas Beschorner

Die Theatergruppe der Maibaumfreunde: (hinten v. l.) Josef Polz, Markus Loibl, Walter Thumann und Harald Hecher sowie (vorne v. l.) Christina Thumann, Marlene Riedmeir, Stephanie Pointner und Isabella Lachner. © Maibaumfreunde

Mit den „Hollerküacherl“ von Georg Maier melden sich im März die Maibaumfreunde Giggenhausen auf der Theaterbühne zurück. Sieben Mal wird das Stück aufgeführt.

Giggenhausen - „Kinder unter 4 Jahre: nix“. Das ist eine gute Nachricht, besagt sie doch freien Eintritt für die Kleinsten. Aber es ist auch eine gute Nachricht für alle Großen. Denn die Maibaumfreunde Giggenhausen laden heuer nach der mehrjährigen Zwangspause wieder zum Theater ein: Nach drei Jahren ohne Theaterfreuden kehrt das Ensemble unter Regie von Walter Thumann auf die Bühne im Metzgerwirt zurück. Dort gibt’s „Hollerküacherl“ von Georg Maier.

Damit sind drei Jahre ohne Theaterfreuden vorüber

Am Samstag, 18. März, beginnt um 20 Uhr die Premiere. Da begegnet man also dann zum ersten Mal dem Herrn hochwürdigen Pfarrer (Markus Loibl), der am kommenden Sonntag seine Predigt der biblischen Sünderin Maria Magdalena widmen, dann einen Spaziergang durch seine kleine Dorfgemeinde machen und sich am Nachmittag seine geliebten Hollerküacherl schmecken lassen will. Doch der Gottesmann hat die Rechnung ohne Felicitas, seine resolute Pfarrersköchin (gespielt von Isabella Lachner) gemacht.

Und so entwickelt sich ein lustig-humoriges Spiel

Moral und Anstand sieht sie mit dem Thema der anstehenden Predigt gefährdet, bangt um ihre Autorität und ihr Ansehen wegen der viel zu einfachen und unstandesgemäßen Mehlspeise. Und schon geht’s rund, schon sind der Mesner Zachei (Harald Hecher), das Stadtfräulein Magda (Stephanie Pointner) und Detektiv Schleicher (Josef Polz) in ein lustig-humoriges Spiel verwickelt.

Regie führt Walter Thumann, Marlene Riedmeir und Christina Thumann heißen die Souffleusen, für Bühne, Licht und Ton sind Christian Fiedler und Ludwig Krauss verantwortlich, Michaela Krauß zeichnet für die Requisiten und Christine Hepting für die Maske verantwortlich. Nach der Premiere am 18. März stehen am Sonntag, 19. März (18 Uhr), am Freitag, 24. März (20 Uhr), am Samstag, 25. März (20 Uhr), am Sonntag, 26 März (18 Uhr), am Samstag, 1. April (20 Uhr) und am Samstag, 2. April (18 Uhr) weitere Aufführungstermine an. Karten gibt es zwischen 27. Februar und 3. März (jeweils 17 bis 19 Uhr) beim Metzgerwirt in Giggenhausen. Erwachsene zahlen zehn Euro, Kinder bis zwölf Jahr zahlen vier Euro und – ganz genau – „Kinder bis 4 Jahre: nix“.

