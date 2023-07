Dreharbeiten Top-Thema in der Bürgerversammlung: Jetzt lernt auch Heiner Lauterbach Giggenhausen kennen

Interessiert nahmen die Giggenhausener den Rechenschaftsbericht von Bürgermeister Franz Heilmeier zur Kenntnis. © Fischer

Was Hollywood mit Giggenhausen am Hut hat, das weiß nach dieser Bürgerversammlung jeder. Trotzdem sind noch nicht alle Fragen zu dem Dreh beantwortet.

Giggenhausen - Es waren Mitglieder des Münchner Filmteams geladen, das gerade auf dem Gelände der ehemaligen Hawkstation dreht. Und das recht prominent besetzt, wie Manu S. Scheidt, Herstellungsleiterin der Amazing Filmcompany erklärte. Demnach spielt kein geringerer als Heiner Lauterbach die Hauptrolle in der Roman-Verfilmung „Turmschatten“ des Münchner Autors Peter Grandl, die weltweit ausgestrahlt werden soll – und zwar in Form einer sechsteiligen Thrillerserie.

Auftraggeber ist ein amerikanischer Streamingdienst. Es wird gemutmaßt, dass „Paramount plus“ hinter dem Projekt steckt. Die Dreharbeiten jedenfalls sind mit dem Rathaus, mit Ortssprecher Rudolf Geil und der örtlichen Feuerwehr abgesprochen. Letztgenannte ist für die Brandwache zuständig.

Große Nachfragen aus dem Publikum gab es dazu nicht. Viel war es ohnehin nicht, was den Giggenhausern auf den Nägeln brannte. Die Wortmeldungen nach dem Rechenschaftsbericht von Bürgermeister Franz Heilmeier hielten sich in Grenzen. Der Rathauschef wies etwa auf Verbesserungen der örtlichen Buslinien hin. Speziell die Linie 694 mit Anbindung an Massenhausen und Giggenhausen hob er hervor. Wegen „der guten Auslastung“, wie er betonte. Dass man sich für die ältere Generation stärker engagiere, machte Heilmeier am Beispiel des erst kürzlich eröffneten Seniorenbüros fest.

In der anschließenden Debatte wollte ein Besucher wissen, wie der Stand beim Ausbau des Radwegs von Freising nach Giggenhausen ist. Heilmeier bat um Geduld. Er verwies auf einen Grunderwerbsplan und darauf, dass es leider nur in kleinen Schritten vorangehen könne.

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED war der größte Aufreger

Als größter Aufreger stellte sich die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Herbst 2022 heraus. Eine Teilnehmerin empörte sich darüber, dass es seitdem an bestimmten Stellen „stockdunkel“ sei. Geil gab ihr Recht. Er habe sich bereits eine Liste gemacht. Demnach handelt es sich um zehn bis zwölf Lampen, die noch ergänzt werden müssten. Der zuständige Sachgebietsleiter im Rathaus wisse bereits Bescheid.

Rede und Antwort stand Neufahrns Rathauschef in der anschließenden Debatte. © Fischer

Auch der von Heilmeier in seiner Präsentation angesprochene Bürgerhaushalt war Thema. Ein Teilnehmer monierte, dass man sich registrieren müsse, um mit abstimmen zu können. Heilmeier bat um Verständnis für das Prozedere. Es diene dazu, dass ein und dieselbe Person nicht öfter eine Stimme für ein Projekt abgeben könne.

Kritik am Zustand der Verbindung von Giggenhausen nach Massenhausen

Schließlich gab es noch ein Beschwerde über den Zustand der Straße von Giggenhausen nach Massenhausen. „Wir haben Feldwege, die besser sind“, hieß es. Heilmeier erklärte, dass es sich um eine Staatsstraße handele und verwies auf eine Prioritätenliste. Man versuche aber schon Einfluss nehmen.

Alexander Fischer