Aus 36 Zimmern des Neufahrner Hotels Krone werden zehn Wohnungen - und auch die Spielothek muss weichen

Aus dem Bauausschuss

Von Andreas Beschorner schließen

Die ungeliebte Spielothek an der Echinger Straße in Neufahrn soll bald der Vergangenheit angehören. Auch Hotelzimmer fallen weg. Eine Massagepraxis ist geplant.

Neufahrn - Mit dem Antrag im Neufahrner Bauausschuss wurde eine Nutzungsänderung des Beherbergungsbetriebs an der Echinger Straße 23-25, also des Hotels Krone, in Wohnungen und der gewerblichen Flächen im Erdgeschoß (bisher Gastronomie und Spielothek) in eine Massagepraxis beantragt. Im Detail: Aus den bisher 36 Hotelzimmern im sechsten und siebten Obergeschoß des Gebäudes sollen zehn Wohnungen werden, die beiden Gewerbeeinheiten im Erdgeschoß sollen zu einer Praxis mit rund 280 Quadratmetern und einem Lager (170 Quadratmeter) zusammengelegt werden, teilte Bauamtsleiter Michael Schöfer den Mitgliedern des Bauausschusses mit.

Der Bebauungsplan erklärt Vergnügungsstätten im Erdgeschoß für unzulässig

Wichtig: Das Vorhaben gehöre zum Gebiet des Bebauungsplans Nr. 114 „Gewerbegebiet Neufahrn-Eching und Mischgebiete entlang der Echinger- und Grünecker Straße sowie Bahnhofstraße und Teilstück der Dietersheimer Straße“, der in den Erdgeschoßen Vergnügungsstätten – also Spielotheken und Wettbüros – für unzulässig erklärt. Dass jetzt aus der Spielothek eine Massagepraxis werden soll, entspreche also in besonderem Maß dem Ziel des Bebauungsplans.

Bei der Prüfung des Vorhabens standen laut Schöfer die Stellplätze und die Freiflächengestaltung im Vordergrund. Ergebnis: Für alle 25 Bestandswohnungen könne je ein Stellplatz, für die zehn neuen Wohnungen 16 weitere Stellplätze entsprechend der gemeindlichen Satzung auf dem Grundstück nachgewiesen werden. Für die Praxis stehen neun Parkplätze zur Verfügung. Für die Vergrößerung der bestehenden Nebenanlage zur Schaffung von Fahrradabstellmöglichkeiten im westlichen Grundstücksteil sei zwar die Fällung eines Baumes erforderlich, neben der Ersatzpflanzung sehe der Freiflächenplan aber erfreulicherweise die Neupflanzung fünf weiterer Bäume vor, so Schöfer. Der Antrag wurde einstimmig genehmigt.