Abschlussfeier 2023

36 Schüler der Mittelschule Neufahrn haben nun ihren Abschluss in der Tasche - für manche geht es weiter in die Schule, andere haben bereits einen Ausbildungsvertrag unterschrieben.

Neufahrn – Sie wurden gefeiert wie Popstars: Aus den Lautsprechern tönte „Shine bright like a diamond“, Applaus und Jubel empfing die 36 jungen Frauen und Männer, als sie auf dem Pausenhof der Jo-Mihaly-Mittelschule in Galaoutfits gewissermaßen über den roten Teppich liefen. Mit Applaus empfangen wurden auch die Klassleiterinnen Nicole Kerber (9a), Carmen Otrin (9b) und Rektorin Marietta Hager.

Das Fundament ist gelegt, der Grundstein geschaffen

Die Schulleiterin gratulierte: „Ihr habt nun das Fundament gelegt“, wandte sie sich an die Schüler, dankte zugleich Eltern und Lehrern. Das, was die jungen Menschen in der Schule gelernt hätten, aber auch das, was sie persönlich ausmacht, sei der Grundstein für ihr weiteres Leben. „Vertraut darauf und nutzt es für euren beruflichen Erfolg“, empfahl sie. Die Chancen stünden laut Hager so gut wie selten zuvor: „Der Arbeitsmarkt wartet auf euch.“

Viele erlernen Beruf, andere gehen weiter auf die Schule

Von 40 Schülern der beiden neunten Klassen haben 36 den Mittelschulabschluss in der Tasche. 33 sind zum Quali angetreten, 24 haben ihn geschafft. Der letzte noch in der Nachprüfung am Morgen der Zeugnisübergabe, nach einer durchgelernten Nacht. Diese Quote sei, so Hager, „ein Riesenerfolg“. Von den Schülern hat das Gros bereits einen Ausbildungsvertrag unterzeichnet – in Bereichen, wo sie dringend gebraucht werden: Kinderpflegerinnen, Mechatroniker, Elektriker, Installateure oder Fachpersonal in medizinischen Bereichen. Zehn Absolventen haben sich für die Wirtschaftsschule angemeldet.

+ Die Besten (von links): Bianca Schmid (2,2), Caitlin Cutalla (2,1), Rosy Igwilo (2,2) und Kaan Kahraman (2,1). © Oestereich

Anerkennung und Humor vom zweiten Bürgermeister Josef Eschlwech

Bevor die Klassen- und Schülersprecher Ramazan Yolcu und Resul Inak aus ihrer Perspektive auf die Schulzeit zurückblickten, beglückwünschte zweiter Bürgermeister Josef Eschlwech den Abschlussjahrgang – mit Anerkennung und Humor: „Zwanzig Mal zu spät gekommen, schändliches Betragen, ein Ärgernis für alle anderen, kein Ehrgeiz“ zitierte er aus einer Schulmitteilung. Von den Schülern musste sich freilich keiner wegducken. Ganz im Gegenteil: Mit dem miserablen Schüler und späteren englischen Staatsmann Winston Churchill hat keiner etwas gemein, wusste Eschlwech. Auch wenn es Höhen und Tiefen gegeben haben mag, hätten alle Durchhaltevermögen bewiesen. Und: „Mit eurem Wissen und Können, eurer Persönlichkeit und eurem Engagement habt ihr ein gehöriges Stück eures Lebensglücks in der eigenen Hand.“ Auch das Ticket für die Weiterfahrt auf der Reise in die Zukunft, so Eschlwech, halten die jungen Menschen nun in der Hand.

von Eva Oestereich