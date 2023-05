„Ein Vorbild für Emanzipation“: Rathauschef verabschiedet Mintrachinger Friseurin Inge Preuß in den Ruhestand

Teilen

Nach 45 Jahren ist Schluss: Bürgermeister Franz Heilmeier hat Friseurmeisterin Inge Preuß in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. © Fischer

Inge Preuß hat genug: Nach 45 Jahren schließt sie am 1. Juni ihr „Frisierstudio“ in Mintraching. Sie hat eine beeindruckende Karriere hinter sich.

Mintraching - „Aus dem Frisierstudio wird ein Fitnessstudio,“ scherzte Inge Preuß (64), als Bürgermeister Franz Heilmeier ihr kürzlich einen Überraschungsbesuch abstattete. Der Grund dafür lag auf der Hand: Denn Tochter Marina Lindmayer hatte die Verwaltung schriftlich davon in Kenntnis gesetzt, dass ihre Mutter ihren an der Münchner Straße in Mintraching gelegenen Friseursalon demnächst dicht macht, um in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen.

Die Nachricht der Tochter hatte Heilmeier schwer beeindruckt. Denn trefflicher hätte kaum jemand anderer das Ende „einer beispielhaften und bemerkenswerten beruflichen Laufbahn“ beschreiben können. Deshalb zitierte der Rathauschef bei seiner Stippvisite im Hause Preuß einfach aus dem Anschreiben der Tochter.

Hochschwanger hatte sie vor knapp 40 Jahren ihre Meisterprüfung abgelegt

Preuß beendet demnach zum 1. Juni nach 45 Jahren ihre selbstständige Tätigkeit als Friseurmeisterin. Sie hatte vor 39 Jahren hochschwanger ihre Meisterprüfung abgelegt und dann mit zwei kleinen Kindern ihr „Frisierstudio“ eröffnet – und das mit beachtlichem Erfolg. Preuß und ihr Salon erfreuten sich schnell großer Beliebtheit. Außerdem unterstützte sie jahrelang den Mintrachinger Burschenverein als Maskenbildnerin beim Theaterspielen. Ihre Kunden aus der Gemeinde und dem Umkreis kamen teilweise jahrzehntelang. Nicht nur, um mit einer neuen Haarpracht nach Hause zu gehen, sondern auch, um den Alltag hinter sich zu lassen oder sich ihre Probleme von der Seele zu reden.

Im Schreiben der Tochter hieß es außerdem zu den Gründen, warum Inge Preuß’ Karriere hervorgehoben werden müsse: „Nicht nur, weil sie meine Mama ist und ich sehr stolz auf sie bin, sondern auch, weil sie rückblickend in den 80ern bereits ein Vorbild für Emanzipation war und mit starkem Willen gezeigt hat, dass eine Karriere mit Familie möglich ist.“

Inge Preuß hatte nichts gewusst von der „Ruhestandsoffensive“ ihrer Tochter

Dass die Laufbahn von Inge Preuß eine Würdigung verdient habe, verstand sich laut Heilmeier von selbst. Genau so wie ein Strauß Blumen. Die Hochgelobte war gerührt. Sie hatte nichts gewusst von der „Ruhestandsoffensive“ ihrer Tochter. Von einer Sonderstellung unter den Friseuren in Neufahrn wollte Preuß aber nichts wissen. Da gebe es auch noch viele andere, die ihr Handwerk verstünden. Allerdings habe es sie schon sehr gefreut, dass zur Verabschiedung noch so viele Stammkundinnen und -kunden vorbeigekommen seien.

Alexander Fischer