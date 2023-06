Weltweit größter Produktionsstandort in Neufahrn: Firma ITM mit neuer Waffe gegen den Krebs

Eröffnung im Nova-Gewerbepark

Im Nova-Gewerbepark hat sich mit ITM ein besonderes Unternehmen niedergelassen. Die Firma kämpft mit „innovativer Diagnostika und Therapeutika“ gegen Krebs.

Neufahrn - Mehr als 7000 Quadratmeter Fläche, die, verteilt auf drei Gebäude, Platz für gut 200 Mitarbeiter bieten – die am Montag vom Biotech-Unternehmen ITM eröffnete Produktionsstätte Nova im gleichnamigen Neufahrner Gewerbepark ist der weltweit größte Produktionsstandort für Lutetium-177. Das medizinische Isotop wird in der Krebstherapie eingesetzt.

Das Unternehmen konnte seine Produktionskapazitäten so verzehnfachen

Die ITM Medical Isotopes GmbH, die ihren Hauptstandort in Garching hat, kann ihre Produktionskapazitäten durch die neue Niederlassung in Neufahrn verzehnfachen. Aufsichtsratschef Udo Vetter sprach deshalb gestern bei dem Festakt in Halle 9 auch von „einem Werk, das es in dieser Größenordnung noch nie gab“. Dabei wird laut Vetter, „wenn wir Vollgas geben“, pro Jahr gerade mal ein Gramm von Lutetium-177 abgefüllt. Das allerdings reicht für mehrere tausend Dosen und sei deshalb „ein Meilenstein“ – für ITM ebenso wie für die Patienten.

Am Ende müssen die Krebspatienten davon profitieren

Und um die gehe es natürlich in erster Linie, führte ITM-Vorstandsvorsitzender Steffen Schuster aus: „Unser Ziel ist, ihr Leben zu verlängern und ihre Lebensqualität zu verbessern.“ In der radiopharmazeutischen Branche sehe man sich als „Motor und Partner“, der auf die Entwicklung „innovativer Diagnostika und Therapeutika“ spezialisiert sei. Wie auch immer: Am Ende müssten die Krebspatienten davon profitieren.

Von „einem echten Segen für die Menschen“ sprach Staatskanzleichef Florian Herrmann, der ebenfalls nach Neufahrn gekommen war. Er wies darauf hin, dass radiopharmazeutische Entwicklung in der Medizin eine immer größere Rolle spiele. „Für zielgerichtete Radionuklidtherapien gegen Krebs ist diese Anlage ein wichtiger Meilenstein“, sagte Herrmann. Dass ITM von Garching aus den Weg nach Neufahrn gefunden habe, könne man außerdem als „starkes Zeichen für die Gemeinde und die Region“ werten.

+ Hier wird abgefüllt: Mark Harfensteller erläuterte die einzelnen Produktionsschritte. © Lehmann

Entsprechend gut gelaunt war auch Rathauschef Franz Heilmeier, der der ITM-Führungsriege als Begrüßungsgeschenk – ungeachtet des strahlenden Sonnenscheins rund ums Nova-Areal – einen Neufahrner Regenschirm („als Zeichen des Schutzes“) mitgebracht hatte. Heilmeier hob insbesondere die „von großer Offenheit und Wertschätzung“ geprägte Zusammenarbeit mit ITM hervor. Das Gebäude 11, das die Firma (neben den Hallen 2 und 9) bezogen hat, diene wegen seiner Lage nicht nur dem Gewerbepark, sondern auch dem westlichen Ortseingang als „Aushängeschild“.

Im Anschluss an die Reden bot sich für die zahlreichen Gäste übrigens noch die Gelegenheit, bei einer Führung die Produktionsstätten genauer unter die Lupe zu nehmen. Bis dafür alle Genehmigungen der Behörden vorliegen, ist es laut ITM-Geschäftsführer Mark Harfensteller allerdings noch „ein weiter Weg“. Trotzdem: Ab Mitte 2024 soll Lutetium-177 aus Neufahrn in die ganze Welt geliefert werden. Aktuell hat man Verträge mit 600 Kliniken in rund 60 Ländern.

Gut zu wissen

Bei der zielgerichteten Radionuklidtherapie handelt es sich um eine neue Form der Krebsbehandlung. Ihr Ziel lautet, den Tumor direkt zu bestrahlen und dabei die Strahlenbelastung des normalen Gewebes zu minimieren.

ba