Bestnoten für die Pflege in der Sozialstation Neufahrn, aber auch Sorgenfalten wegen angespannter Finanzlage

Gute und schlechte Nachrichten gab es bei der Mitgliederversammlung der Neufahrner Sozialstation. Und außerdem wurde eine neue 2. Vorsitzende präsentiert.

Neufahrn – Helmut Hinterberger, der Vorsitzende der Sozialstation e.V., konfrontierte die 35 anwesenden Mitglieder in seinem Jahresbericht zu 2022 gleich einmal mit den schlechten Nachrichten: Um die Sozialstation finanziell wieder auf Kurs zu bringen, seien einschneidende Maßnahmen unumgänglich.

Nachdem im Winter ein auf Pflegedienste spezialisierter Berater engagiert worden sei, würden die von ihm vorgeschlagenen Maßnahmen nun Schritt für Schritt umgesetzt, so Hinterberger. Am stärksten betroffen sei dabei der defizitäre Zweig der Hauswirtschaft. „Reine Hauswirtschaft können wir zu unserem Bedauern einfach nicht mehr anbieten“, erklärte Helmut Hinterberger. Denn man sei abhängig von den Verträgen mit den Pflegekassen und jeder Einsatz trage massiv zum Minus der Sozialstation bei. Hauswirtschaftliche Leistungen in Zusammenhang mit Pflegeeinsätzen werden freilich weiterhin möglich sein. In der Ambulanten Pflege müssen die Touren optimiert und unnötig lange Fahrzeiten gekürzt werden, so weitere Maßnahmen.

Bereits zeigten sich die Auswirkungen, berichtete Kassier Erich Molz: Das Defizit von 192000 Euro im Vorjahr werde in heuer um 85000 Euro geringer ausfallen und weiter abnehmen, wenn alle Maßnahmen greifen.

Bürokratie, die auch in der Sozialstation keine Jubelstürme auslöst

Zunehmende Bürokratie belastet auch die Sozialstation, wie Hinterberger deutlich machte: Rückwirkend seien alle Belege eingefordert worden, die die pandemiebedingten Zuschüsse begründet hatten. Vier Mitarbeiterinnen hätten viele Stunden an diesen Aufstellungen gesessen.

Die guten Nachrichten betrafen vor allem die Qualität der Pflege: Nachdem die Tagespflege 2022 bei einer Prüfung durch die Privaten Krankenversicherungen Bestnoten erzielt hatte, bekam nun die Ambulante Pflege die Note 1,1.

Abteilung Ambulante Pflege besucht pro Woche etwa 650 Patienten

Und dann noch etwas Statistik: Etwa 650 Patientenbesuche pro Woche werden von der Abteilung Ambulante Pflege bei 49 Touren durchgeführt. Die Tagespflege SenTA habe sich vom Corona-Lockdown sehr gut erholt und sei inzwischen wieder gut besucht. Durch die Abteilung „Essen auf Rädern“ seien in 2022 rund 6000 Mahlzeiten ausgeliefert worden. Der Fuhrpark der Sozialstation umfasse zehn Fahrzeuge, die Sozialstation beschäftige derzeit 75 Mitarbeiter und 31 Ehrenamtliche. Und: 44 735 Euro kamen 2022 an Spenden zusammen.

Weil aufgrund einer Erkrankung Pfarrerin Karin Jordak ihr Amt als 2. Vorsitzende niedergelegt hatte, wählte man einstimmig Sozialreferentin Beate Frommhold-Buhl zur 2. Vorsitzenden. Sie unterstützt bereits seit einigen Jahren den Vorstand bei seiner Arbeit. „Für unseren 1. Vorsitzenden ist dieses Ehrenamt ein Vollzeitjob. Mit meinem Engagement will ich ihn so gut wie möglich entlasten“, sagt Frommhold-Buhl.