„Jugend trainiert für Olympia“ in Neufahrn: Ausgefeilte Choreografien, spektakuläre Hebefiguren

Von: Andreas Beschorner

Enorme Körperspannung bewies die Tanzgruppe des Freisinger Dom-Gymnasiums. © Beschorner

Die Tanzgruppen zeigten bei Bezirksentscheid von „Jugend trainiert für Olympia“ in Neufahrn energiegeladene Auftritte.

Neufahrn – „Heute ist ein guter Tag zum Tanzen.“ So hat sich die Tanzgruppe des Freisinger Dom-Gymnasiums vorgestellt, als sie am Dienstag beim Bezirksentscheid von „Jugend trainiert für Olympia“ ihre erste Performance startete. Mit dabei neben noch vier anderen Gruppen waren auch die Mädchen des Neufahrner Oskar-Maria-Graf-Gymnasiums. Die hatten Heimvorteil, fand das von allen Beteiligten nach zwei Jahren Corona-Pause so heiß ersehnte Event doch in der Neufahrner Käthe-Winkelmann-Halle statt.

In zwei Runden hatten die Tanzgruppen der Gymnasien aus Neufahrn, Freising, Laufen, Schrobenhausen und Kirchseeon die Chance, den anwesenden Kampfrichtern das an Formationstanz zu zeigen, was sie in den vergangenen Wochen und Monaten einstudiert hatten. Zur moralischen Unterstützung waren rosa Plüschschweine und große Teddybären mitgereist, mit Schlachtrufen feuerten sich die Mädchen gegenseitig an, und an Applaus und Jubelrufen für die Gegnerinnen fehlte es auch nicht. Alle waren froh, endlich wieder ihrer Leidenschaft frönen zu können. Denn wie hatte es eine Schülerin aus Kirchseeon bei der Vorstellungsrunde gesagt? „Es war ein Albtraum, nicht tanzen zu können.“

Die Zutaten: Grazie und Anmut, aber auch Kraft und Energie

Nun, dieser Albtraum war am Dienstag erst einmal vorbei: Ausgefeilte Choreografien, spektakuläre Hebefiguren, Grazie und Anmut, aber auch Kraft und Energie prägten das Bild, es herrschte ausgelassene Atmosphäre, laute Musik aus den Boxen machte die Veranstaltung zum Mekka der guten Stimmung. Denn, und das wurde immer wieder betont: Gemeinsam ist man stark, das Gemeinschaftserlebnis hat den tanzbegeisterten Mädchen lange Zeit sehr gefehlt.

Doch Gemeinschaftsgefühl hin, Unterstützung für die anderen Tanzgruppen her – am Ende konnte es in den Altersklassen 1 und 2 jeweils nur einen Sieger geben, der zum Landesfinale fahren darf. Und das waren bei den Jüngeren (Ak 2) die Mädchen des Gymnasiums Schrobenhausen, bei den Älteren (Ak 1) die Gruppe des Gymnasiums Kirchseeon – knapp vor den Mädchen des Neufahrner Oskar-Maria-Graf-Gymnasiums. Die waren zwar ein bisschen enttäuscht, nahmen die Entscheidung aber sportlich. Hauptsache, es war „ein guter Tag zum Tanzen“.

