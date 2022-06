Flammenlauf: Jugendfeuerwehren zeigen sich bei sportlichem Wettkampf in Topform

Einen Pokal als Erinnerung an den Flammenlauf 2022 durften alle Jugendfeuerwehren mit nach Hause nehmen. © FFW

Rund 120 Jugendliche waren am Start, als am Samstag in Neufahrn der Flammenlauf stattfand. Alle bewiesen eindrucksvoll ihr Feuerwehr-Wissen und -Können.

Neufahrn – In einem sportlichen Wettkampf haben sich am Samstag 25 Jugendgruppen aus 18 Feuerwehren gemessen. Insgesamt waren rund 120 Jugendliche beim Flammenlauf der Jugendfeuerwehren des Landkreises am Start, der heuer erstmals in Neufahrn ausgetragen wurde. Und die Tatsache, dass zwei Jugendgruppen aus der Partnergemeinde Gardolo/Italien teilnahmen – zwar außerhalb der Wertung, dafür aber mit umso mehr Spaß – sorgte für internationales Flair.

Feuerwehr-Wissen an elf Stationen getestet

An insgesamt elf Stationen galt es für die Jugendlichen, ihr theoretisches und praktisches Feuerwehr-Wissen schnell und professionell zu demostrieren – unter den wachsamen Augen von elf Schiedsrichtern. So mussten etwa auf einer fünf Kilometer langen Strecke Feuerwehrschläuche verlegt und Einsatzmaterialien auf sichere Art und Weise mit Leinen vom Erdboden in das erste Obergeschoß eines Gebäudes transportiert werden. Schwere Saugschläuche mussten zusammengekuppelt werden, um im Ernstfall Löschwasser aus einem See ansaugen zu können.

Keine leichte Aufgabe: Drei Feuerwehrschläuche mussten ordentlich geflochten werden. © FFW

Neben Fragen der Ersten Hilfe gab es aber auch Schätzfragen zu beantworten – etwa die nach dem Öffnungswinkel des sogenannten Rettungsspreizers, der als technisches Gerät unter anderem bei der Befreiung von Unfallopfern aus Fahrzeugen zum Einsatz kommt.

Der Wanderpokal ging nach Nandlstadt

Am Samstagnachmittag ging der Wettbewerb zu Ende und die jugendlichen Feuerwehrmänner und -frauen der Freiwilligen Feuerwehr Nandlstadt konnten als Sieger sichtlich stolz den Wanderpokal entgegennehmen. Die Feuerwehr Mauern errang den 2. Platz. In der Juniorwertung der unter 14-Jährigen gewann die Feuerwehr Sünzhausen vor Au in der Hallertau. Alle Wehren erhielten einen Teilnehmerpokal. In zwei Jahren soll der nächste Flammenlauf für die Nachwuchskräfte der Feuerwehren stattfinden – dann voraussichtlich in Oberhummel (Gemeinde Langenbach).

Stellvertretend für die rund 60 Helfer aus Neufahrn und der Kreisbrandinspektion Freising wurden das aus Stefan Kerber, Manuela Forster und Lisa Dürr bestehende Leitungs- und Organisationsteam von Kreisjugendwart Roman Bittrich mit der „Silbernen Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Bayern“ ausgezeichnet.

Als Gäste gaben sich Kreisbrandrat Manfred Danner, Neufahrns 1. Bürgermeister Franz Heilmeier, der Stellvertretende Landrat Robert Wäger, Ursula Delgado vom Kreisjugendring, Neufahrns 2. Kommandant Christian Eschlwech sowie Roman Petersen mit seinem Neufahrner Feuerwehr-Vorstand die Ehre, was eine besondere Wertschätzung der Feuerwehr-Jugendarbeit, aber auch der Jugendlichen selbst im so wichtigen Ehrenamt Feuerwehr mit den traditionellen Aufgaben „Retten – Löschen – Bergen – Schützen“ darstellte.

Jens-Peter Lentrodt

Die Top 10-Platzierungen

1. Nandlstadt

2. Mauern

3. Wolfersdorf/Leonhardsbuch

4. Freising 1

5. Moosburg 2

6. Marzling

7. Tegernbach

8. Wolfersdorf 1

9. Freising/Oberhummel 3

10. Mintraching 2