Impulse für die Freundschaft: Jugendliche aus Gardolo besuchen Partnergemeinde Neufahrn

Junge Besucher aus der Partnergemeinde Gardolo empfing die Gemeinde Neufahrn kürzlich. 30 Jugendliche genossen fünf abwechslungsreiche Tage in Oberbayern.

Neufahrn – Fünf Tage weilte eine Jugendgruppe aus der Partnergemeinde Gardolo zu Besuch in Neufahrn. Die 30 Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren waren auf Initiative der Neufahrner Jugendreferenten Christian Buschendorf und Johannes Steinberger sowie des Schulreferenten Thomas Seidenberger nach Neufahrn gekommen. Anlass des Besuchs war unter anderem das 25-jährige Jubiläum des Partnerschaftsvereins Neufahrn-Gardolo e.V.

Für den Abend des Ankunftstags hatte der Burschenverein Mintraching ein geselliges Zusammenkommen mit den italienischen Gästen beim Häuserhof in Mintraching organisiert. Auf dem Besuchsprogramm der Jugendlichen aus Gardolo standen des Weiteren ein Städtetrip nach München, ein Besuch der Erdinger Therme sowie eine Führung beim Erdinger Weißbräu und ein Fußballturnier mit acht Jugendmannschaften in Mintraching. Am Sonntag ging es für die italienischen Gäste dann mit kurzem Zwischenstopp auf Schloss Neuschwanstein wieder zurück ins heimische Gardolo, einem Stadtteil der norditalienischen Stadt Trient.

Die Jugendreferenten Christian Buschendorf und Johannes Steinberger haben es sich zum Ziel gesetzt, den Jugendaustausch zwischen der Partnerstädten Neufahrn und Gardolo zu stärken – eine Ambition, die auch Bürgermeister Franz Heilmeier voll unterstützt: „Wie viele Gemeindepartnerschaften entstand auch unsere Partnerschaft mit Gardolo aus tiefen persönlichen Freundschaften heraus. Ich würde mich freuen, wenn aus dem Besuch der Jugendgruppe aus Gardolo neue Impulse für Freundschaften hervorgehen.“

Seit diesem Jahr erhält übrigens jede/r jugendliche Gemeindebürger:in in Neufahrn zum 18. Geburtstag einen Glückwunschbrief von Bürgermeister Heilmeier und den Jugendreferenten mit Einladung zum „Tut Gardodol’n Festa“ der Partnergemeinde im September. Die Kosten für Anreise mit dem Bus nach Gardolo und Übernachtung werden von der Gemeinde Neufahrn getragen.

