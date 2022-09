Neufahrner Ausschuss sagt Nein: Eisbahn fällt der Energiekrise zum Opfer

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Auch 2022 wird es in Neufahrn keine Eisbahn geben. Der Gemeinderat lehnt den Betrieb mit Blick auf die aktuelle Energiekrise mit knapper Mehrheit ab. © Gemeinde

Zum Schlittschuhlaufen müssen die Neufahrner auch heuer nach Freising oder Moosburg fahren. Der Personalausschuss stoppte jetzt die Eisbahn-Pläne der CSU.

Neufahrn - Es ging um die Eisbahn am Neufahrner Marktplatz. Doch schon bevor der Antrag der CSU, die Eisbahn heuer wieder aufzubauen, am Mittwoch im Personal-, Sozial- und Kulturausschuss behandelt wurde, sei er heiß diskutiert worden, sagte Bürgermeister Franz Heilmeier. Viel diskutiert wurde diesmal also nicht mehr, der Antrag der CSU wurde am Ende knapp mit 5: 6 abgelehnt.

Diskutiert über das Thema wurde bereits innerhalb der Christsozialen

Schon in der eigenen Fraktion habe man über das Ansinnen lange und intensiv diskutiert, berichtete CSU-Fraktionschef Burghard Rübenthal. „Wir haben es uns nicht leicht gemacht.“ Aber nach zwei Jahren, in denen die Eisbahn wegen der Corona-Lage nicht aufgebaut werden konnte, und nach Abwägung aller Argumente sei man zu der Überzeugung gekommen, dass dieses Highlight wieder stattfinden solle. Man sei als Gemeinde und Gemeinderat aufgerufen, den Bürgern eine „lebenswerte Heimat“ zu bieten, vor allem für die Kinder sei die Eisbahn wichtig, die sonst wieder einmal auf der Strecke bleiben würden, wie es im Antrag hieß. Rübenthal, der darauf verwies, dass die Gemeinde Allershausen tags zuvor für das Aufstellen einer Eisbahn gestimmt hatte und auch in Moosburg und Freising die Eishallen in Betrieb gingen (wir haben berichtet), fasste zusammen: „Wir wollen Hoffnung und Freude vermitteln.“

Zwei neue Maschinen sollten helfen, Energie zu sparen

Wie die Verwaltung ermittelt hatte, verbrauche die Eisbahn je nach Witterung zwischen 30 000 und 40 000 Kilowattstunden Strom pro sechswöchiger Saison. Die Kosten dürften also bei 10 500 Euro liegen, wobei Preissteigerungen nicht eingerechnet seien. Rübenthal hatte dazu noch eine aktuelle Nachricht mitgebracht: Durch die Anschaffung von zwei neuen Maschinen zur Eisbereitung könne man Energie einsparen.

Frommhold-Buhl: In Moosburg oder Freising geht es um die Zukunft von Vereinen

Doch auch das konnte Julia Mokry (Grüne) nicht überzeugen: Sie dankte der CSU für deren Bemühungen, die Fraktion der Grünen könne dem aber unter den aktuellen Gesichtspunkten der Energieeinsparung nicht zustimmen. Das sah auch Beate Frommhold-Buhl (SPD) so: Wenn Rübenthal auf die Eishallen in Moosburg und Freising verweise, dann müsse man wissen, dass an deren Betrieb die Zukunft von Vereinen hänge. Ihr gehe es bei der Entscheidung, ob Eisbahn in Neufahrn oder nicht, nicht so sehr um die Kosten, sondern um die dort verbrauchte Energie: Und das sei in ihren Augen „nicht vertretbar“. Darauf gründete auch Heilmeier sein Nein, wie er sagte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Pro CSU-Antrag sprach sich Stephanie Pflügler (FW) aus: „Die Eisbahn gehört einfach dazu. Ich stehe für die Eisbahn.“ Damit gehörte Pflügler allerdings zur Minderheit im Ausschuss: Die Abstimmung über den CSU-Antrag ergab eine knappe Ablehnung mit 5:6 Stimmen, in Neufahrn wird es auch 2022 keine Eisbahn geben.