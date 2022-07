Im Unterricht auf andere Gedanken kommen - so läuft Deutsch für Ukrainer in Neufahrn

Deutschkurs in der der Jo-Mihaly-Mittelschule: Die ukrainischen Schülerinnen mit (hinten stehend v. l.) Lehrerin Ines Johne-Heise und Sprecherin Beate Frommhold-Buhl. © privat

In der Neufahrner Mittelschule lernen junge Ukrainerinnen Deutsch. Möglich macht dies der örtliche Flüchtlings-Unterstützerkreis.

Neufahrn - Deutsch im Raum SEO5 in der Jo-Mihaly-Mittelschule in Neufahrn, 25 erhitzte und wissbegierige Köpfe – ein Traum für jede Lehrkraft wie Deutsch-Lehrerin Ines Johne-Heise. Seit Anfang Mai wird hier gebüffelt. Ein ganz normaler Schultag also, eine normale Klasse. Zumindest für die Vhs, denn hier lernen Erwachsene. Dennoch ist diese Klasse etwas Besonderes: Hier sitzen ukrainische Menschen, geflüchtet aus ihrem Land und ihrem Zuhause.

Jelena wollte eigentlich nur wieder so schnell wie möglich zurück in ihre Heimat

Da ist zum Beispiel Irina, 34 Jahre alt, sie berichtet auf Deutsch: Sie sei Apothekerin, spreche Ukrainisch, Russisch und auch etwas Deutsch, mit ihrem Kind wohnt sie nun in Mintraching, ist dort aber noch ohne Arbeit. Zwei Bänke weiter sitzt Ana (36), bis vor wenigen Wochen arbeitete sie im Finanzamt in der Ukraine. Sie nimmt erst seit vier Wochen am Kurs teil, erzählt aber bereits auf Deutsch, dass sie nun mit ihren beiden Kindern in Neufahrn lebt.

Oder aber Jelena, deren Mann das Krankenhaus in Nikolajew leitet, in dem sie selber als Ärztin gearbeitet hat: Sie wollte eigentlich gar kein Deutsch lernen, sondern so schnell wie möglich zurück in ihre Heimat, um zusammen mit ihrem Mann weiterzuarbeiten und zu helfen. Jetzt lebt sie in einem Zimmer bei hilfsbereiten Menschen. Ihr Mann hat berichtet, dass das Haus des Nachbarn zerbombt wurde. Er fuhr sofort hin um zu sehen, ob ihr Zuhause noch steht.

Alleine die Bücher für den Unterricht haben fast 500 Euro gekostet

Die Menschen, die hier lernen, haben viel verloren und können auch den Deutschkurs nicht bezahlen. Ermöglicht hat das die finanzielle Hilfe des Neufahrner Flüchtlings-Unterstützerkreises durch Vermittlung von dessen Sprecherin Beate Frommhold-Buhl in Kooperation mit der Vhs Neufahrn-Hallbergmoos. Alleine die Bücher haben fast 500 Euro gekostet.

Einige Schülerinnen dieser Klasse gehen auch in einen Kunstkurs. Dort wird bereits seit April gemalt. 17 Teilnehmende, die zunächst einfach nur einen Termin in der Woche benötigten, um Struktur in ihr Leben zu bringen, stehen dort vor ihrer Staffelei. „Sie möchten diesen Kurs weiterhin besuchen, es tut ihnen gut, sich mal nicht mit den Nachrichten, den Bildern der Zerstörung ihrer Heimat zu beschäftigen“, sagt Frommhold-Buhl.

Zarte Schwertlilienbilder sind hier entstanden, einige davon hängen im Fenster der Neufahrner Vhs. Auch hier sind es Spendengelder des Flüchtlings-Unterstützerkreises, die den Menschen unbeschwerte Stunden ermöglichen. Eine Gruppe, die sich neu gefunden hat und aufgrund der Tätigkeit wenigstens eine Weile weit weg ist vom Krieg und der kaum zu ertragenden Angst um ihre Männer, Väter und Brüder. Stunden, die Kraft geben. Zusätzlich haben sich 14 Schüler und Schülerinnen auf unterschiedliche Deutschklassen verteilt.

Im Alltag ankommen und sich zurechtfinden

Beate Frommhold-Buhl betont: „Die Spendengelder des Unterstützerkreises sorgen dafür, dass sich die Menschen hier im Alltag zurechtfinden. Er wäre sonst kaum zu bewältigen, denn die wenigsten Ukrainer sprechen Deutsch, oft sind auch die lateinischen Buchstaben nicht vertraut.“ Der Krieg lässt die Menschen in einem fremden Land auch noch sprachlos zurück. Wichtig ist, so Irina: „Dass ich ohne ständige Hilfe in Erfahrung bringen kann, wann Schulbeginn für mein Kind ist, ich ein Brot beim Bäcker kaufen und hoffentlich bald arbeiten kann.“

