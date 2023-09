Keine Windräder, aber Carsharing: Neufahrn geht weiteren Schritt Richtung Mobilitätswende

Von: Andreas Beschorner

Teil des Mobilitätskonzepts: In Neufahrn setzt man jetzt verstärkt auf Carsharing. Symbolbild © Symbolbild: Martin Schutt/dpa

Wegen dem Flughafen haben Windräder in Neufahrn schlechte Chancen. Aber die Gemeinde will an anderer Stelle etwas für die Energie- und Mobilitätswende tun.

Neufahrn – Windräder dürfen im Gemeindegebiet von Neufahrn höchstwahrscheinlich nicht errichtet werden. Die Deutsche Flugsicherung hat diesem Ansinnen widersprochen. Dieser Beitrag der Gemeinde Neufahrn zur Energiewende ist also verbaut. Dafür hat der Gemeinderat in derselben Sitzung einen anderen Beschluss gefasst, der die Energiewende, genauer: die Mobilitätswende, unterstützt. Einstimmig gab man dem Antrag der Firma MILES statt, vier bis sieben Carsharing-Fahrzeuge zu stationieren.

Neues Modell soll eingeführt werden

Carsharing ist in Neufahrn nichts Neues: Ein solches Fahrzeug steht im Konrad-Lorenz-Weg, ein anderes Angebot gab es auch einmal mit einem Pkw am Standort S-Bahnhof. In beiden Fällen ist beziehungsweise war ein fester Stellplatz bestimmt, auf dem man das Fahrzeug abholen und auch wieder abstellen musste.

Ganz anders ist das bei dem Angebot von MILES: „free-floating-Modell“ nennt es sich, weil die Pkw stationsunabhängig benutzt werden können und lediglich in zuvor festgelegten Bereichen ausgeliehen und abgestellt werden. Der große Vorteil: Das Carsharing-Angebot dieser Art ist flexibler, somit auch attraktiver und für größere Nutzerkreise erreichbar. Wichtig: Das 2017 erlassene Bundes-Carsharing-Gesetz ermöglicht es, Carsharing-Anbieter zu privilegieren, indem man spezielle Parkzonen und Parkplätze ausweist oder die Carsharing-Pkw von Parkgebühren befreit. Weil dem Neufahrner Gemeinderat das Angebot zusagte, beschloss man nicht nur, dass die Firma MILES zunächst vier bis sieben Fahrzeuge im Gemeindebereich stationiert, sondern hob für diese Autos auch die Verpflichtung zur Einhaltung der Höchstparkdauer in Bewohnerparkzonen auf. Lediglich für die Bahnhofstraße soll diese Ausnahmeregelung nicht gelten.

Dass sich die Gemeinde ansonsten um nichts kümmern muss – schließlich handelt es sich bei MILES um Deutschlands größten Carsharing-Anbieter mit rund 14 000 Fahrzeugen bundesweit – überzeugte die Gemeinderäte. Trotzdem will man noch beobachten, wie das Angebot angenommen wird und wo möglicherweise Verbesserungsbedarf besteht.

