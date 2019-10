Klagen über Falschparker: Bald mehr Verkehrsüberwachung in Neufahrn

„Wir müssen da tätig werden“, appellierte Beate Frommhold-Buhl (SPD). Denn Klagen über Falschparker würden sich in Neufahrn häufen. Und, so hat es der Gemeinderat nun beschlossen, man wird tätig: Die Kontrollzeiten für den ruhenden Verkehr werden ab 2020 um zehn Wochenstunden erhöht.

Neufahrn – Im Januar 2018 wurde die kommunale Verkehrsüberwachung durch den Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern übernommen, so der Bericht für die Gemeinderäte. Ab Februar 2018 sei dann auch der fließende Verkehr überwacht worden. Seitdem beträgt die wöchentliche Überwachungszeit für den ruhenden Verkehr 30 Stunden.

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 7473 Fahrzeuge verwarnt – mit Knöllchen zwischen 10 und 35 Euro. Im fließenden Verkehr sind Überwachungen an vier Tagen zu je fünf Stunden pro Monat durchgeführt worden. Dabei haben insgesamt 48 528 Fahrzeuge die Messstellen passiert, von denen 1428 Fahrzeuge zu schnell unterwegs waren – also 2,9 Prozent. Die ausgesprochenen Strafen belaufen sich auf insgesamt 28 860 Euro. Tatsächliche Zahlungen – und damit Einnahmen zugunsten der Gemeinde Neufahrn – seien für das Jahr 2018 in Höhe von 102 000 Euro überwiesen worden, die Ausgaben beliefen sich auf 82 000 Euro.



Das Problem: Trotz dieser Vielzahl an Verwarnungen erreichten die Verkehrsbehörde immer wieder Beschwerden über Langzeitparker in den Wohngebieten. Zusätzlich häuften sich in den vergangenen Monaten die Beschwerden über Lkw, insbesondere auch Kleintransporter, in den Wohngebieten (wir haben berichtet). Hier bestehe, so das Fazit, weiterer Kontrollbedarf, um Falschparker dauerhaft aus den Wohngebieten „zu vertreiben“. Des Weiteren sollen zusätzlich am Abend und Wochenende Rettungswege und Feuerwehrzufahrten kontrolliert werden. Auch gefährliche Verkehrssituationen, die durch das regelmäßige Parken in Halteverboten entstehen, sollen durch kontinuierliche Kontrollen beseitigt werden. Dafür müssten diese auch auf den Sonntag ausgedehnt werden.



Aufgrund des zusätzlichen Bedarfs wurde vorgeschlagen, die Kontrollzeiten des ruhenden Verkehrs wöchentlich um zehn Stunden zu erhöhen. Wie die Zahlen des Vorjahrs zeigten, arbeite die Verkehrsüberwachung derzeit „mehr als kostendeckend“, so dass hier nicht mit zusätzlichen Kosten für die Gemeinde Neufahrn zu rechnen sei. Denn eine Erhöhung um zehn Wochenstunden dürfte eine Ausgabenerhöhung um 23 000 Euro ergeben. Bei einer gleichbleibenden „Einnahmentendenz“ könne von Verwarnungen in Höhe von 30 000 Euro ausgegangen werden. Die Überwachungszeiten des fließenden Verkehrs seien ausreichend.



Der Bitte der Verwaltung, die Überwachungszeiten für den ruhenden Verkehr um zehn Wochenstunden zu erhöhen, kam der Gemeinderat ohne Diskussion und einstimmig nach.