Kommunalwahl 2020: SPD Neufahrn schickt Maximilian Heumann ins Rennen

Umweltschutz, Soziales und Transparenz: Diese drei Themen hat sich Maximilain Heumann auf die Fahnen geschrieben. Damit will er für die SPD Neufahrn ins Rathaus einziehen.

Neufahrn – 2020 soll die Gemeinde Neufahrn „rot“ werden: Dieses Ziel hat Maximilian Heumann ausgegeben, als er am Mittwochabend von der SPD Neufahrn zum Bürgermeisterkandidaten gekürt wurde. Der 27-Jährige, der laut Ortsvorsitzender Beate Frommhold-Buhl „ein Macher“ und „ein Glücksfall“ für die SPD und für Neufahrn ist, wurde mit 19 Ja- und einer Nein-Stimme auf den Kandidatenschild der Genossen gehievt.

Kommunalpolitik als „entscheidender Motor“

Im September 2017 ist Heumann in die SPD eingetreten. Seitdem kann er sich „stolz Genosse und Sozialdemokrat nennen“, wie er bei seiner Vorstellungsrede im Gasthof Maisberger sagte. Und Heumann, der Geschichte und Ethnologie studiert hat und derzeit die IT- und Kommunikationsabteilung eines umweltwissenschaftlichen Instituts der LMU leitet, erklärte auch die Gründe, weshalb er in die SPD eingetreten sei: der Stolz darauf, wie 2015 die Flüchtlinge zum Großteil mit Nächstenliebe aufgenommen wurden, aber auch der Schrecken und die Betrübnis „über den erstarkenden Populismus von stramm rechten Gruppierungen, die in den Ankömmlingen vor allem Verbrecher und Schmarotzer sahen“.

Dennoch sei die Kommunalpolitik das Feld, auf dem er sich besonders einsetzen wolle. Denn kommunale Politik sei sowohl in Sachen Umweltschutz als auch in der sozialen Ausrichtung von Maßnahmen „der entscheidende Motor jedweder Veränderung in unserer Gesellschaft“.

Drei Themenfelder sind es, die sich Heumann für den Wahlkampf und die kommende Legislaturperiode auf die Fahnen geschrieben hat: Da ist zum einen die Umwelt. Er wolle dafür kämpfen, dass die Gemeinde einen wirkungsvollen Beitrag zum Umweltschutz leiste, dass bei allen politischen Entscheidungen der Klimaschutz beachtet und solche Lösungen bevorzugt werden, die sich positiv auf Umwelt-, Klima- und Artenschutz auswirken. Da ist zum anderen Soziales: Bezahlbaren Wohnraum in Neufahrn schaffen durch „Intensivierung des öffentlich geförderten Wohnbaus“ gehöre laut Heumann genauso dazu wie die Förderung inklusiver Kinderbetreuung und die stärkere Einbindung älterer Menschen in das gesellschaftliche Leben oder auch effizientere Busverbindungen zwischen dem Hauptort und den Ortsteilen. Sein dritter Punkt lautet Transparenz: Mehr Mitsprache- und Teilhabemöglichkeiten für die Bürger wünscht sich Heumann, will dazu unverständliches Beamtendeutsch reduzieren und die Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten für die Bürger verbessern. Stichwort: Bürgersprechstunde.

„Für eine starke sozialdemokratische Stimme“

Heumann, für den der Bürgermeister „der erste Diener der Gemeinde“ ist, will „für eine starke sozialdemokratische Stimme im Gemeinderat kämpfen“ und ist sich hundertprozentig sicher, „dass wir auf unsere Anstrengungen am Ende mehr als stolz sein können“. Davon war auch Herbert Bengler überzeugt, der im Namen des SPD-Kreisvorstands Heumann zur Kandidatur beglückwünschte und ihm volle Unterstützung zusagte. Und der oder die eine, der/die am Mittwoch mit Nein votiert hatte, „kriege ich auch noch“, scherzte Heumann. Seine Mutter Cordula, der am Mittwoch das rote SPD-Parteibuch ausgehändigt wurde, dürfte es nicht gewesen sein.

