KSV Giggenhausen auf direktem Weg zur Gemeinnützigkeit

Teilen

Höchste Auszeichnung für den KSV-Ehrenvorsitzenden Siegfried Schuhbauer (r.): Er wurde mit dem Goldenen Verdienstkreuz für 50-jährige Mitgliedschaft und 30 Jahre als „Chef“ des KSV Giggenhausen durch KKSV-Vorsitzenden Otto Radlmeier geehrt. © Wilms

Das Goldene Verdienstkreuz erhielt bei der Jahreshauptversammlung des KSV Giggenhausen Siegfried Schuhbauer. Aber das war nicht die einzige gute Nachricht.

Giggenhausen - Der diesjährige Kriegerjahrtag des KSV Giggenhausen mit Gedenkmesse, Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal und abschließender Jahresversammlung stellte nach den beiden Pandemie-bedingt eingeschränkten Versammlungen 2021 und 2022 eine Rückkehr zur Normalität dar.. Ein besonderer Höhepunkt bereits während des Gottesdiensts war die Verleihung des Fahnen-Ehrenbands „In Treue fest“ des Kreis-Krieger- und Soldatenverbands Freising an den KSV Giggenhausen (mit anschließender Segnung) durch Kreiskrieger-Chef Otto Radlmeier. Diese Auszeichnung, so steht auf der Begleiturkunde, honoriert „als äußeres Zeichen des Dankes und in Anerkennung der langjährigen besonderen Verdienste um die Verwirklichung der satzungsgemäßen Ziele des Verbandes“.

Von den 84 Mitgliedern des Vereins sind neun weiblich

Da der Zeitraum zwischen der vorangegangenen Hauptversammlung vom August 2022 bis zur regulären Generalversammlung 2023 nur gut vier Monate betrug, fiel die von Vorsitzendem Josef Geil vorgetragene Rückschau relativ kurz aus. Der Mitgliederstand ist mit 84 Mitgliedern, darunter befinden sich auch neun Frauen, erfreulich stabil. Ebenso erfreut zeigte sich Geil über die stolze Summe von 1063 Euro, die bei der Haussammlung „Helft Wunden heilen“ insgesamt acht fleißige Sammler in so einem kleinen Ort wie Giggenhausen für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge erzielen konnten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Einen Schritt weiter gekommen ist der KSV Giggenhausen, dessen Eintrag ins Vereinsregister als e.V. vier Jahre zurückliegt, nun auch hinsichtlich der angestrebten Anerkennung der Gemeinnützigkeit beim Finanzamt. Wie Schriftführer Bernd Baunach erläuterte, hat dies steuerliche Vorteile und der Verein ist dann berechtigt, Spendenquittungen auszustellen. Der dafür notwendigen Satzungsänderung stimmte die Versammlung unisono zu. Nach Baunachs Einschätzung könne man im kommenden Jahr mit der Anerkennung als gemeinnütziger Verein rechnen.

Besonderer Festakt für zwei ganz besondere Mitglieder

In einem besonderen Festakt wurden seitens des KKSV zwei verdiente Mitglieder des Ortsvereins ausgezeichnet. Eine Ehrung mit dem Goldenen Verdienstkreuz für 50-jährige Mitgliedschaft und 30 Jahre als 1. Vorstand des KSV Giggenhausen stand für dessen Ehrenvorsitzenden Siegfried „Siggi“ Schuhbauer an. Die Goldene Verdienstnadel hatte sich Kassier Michael Polz verdient.

Peter Wilms