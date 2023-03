Leitbild soll eine „Richtschnur“ für die Gemeinde Neufahrn sein

Von: Andreas Beschorner

Die Barrierefreiheit ist eins der vielen Themen, die im Leitbild der Gemeinde Neufahrn gelistet sind. © dpa/Daniel Maurer

Eineinhalb Jahre hat der Prozess gedauert, am Montag war es dann so weit: Der Gemeinderat hat für die Gemeinde Neufahrn ein Leitbild beschlossen.

Neufahrn –Zwölf Seiten lang, elf Themenbereiche umfassend, kein starres Gebilde, sondern ein Orientierungsrahmen dafür, wie sich die Gemeinde in den kommenden Jahren entwickeln will: Das soll das Leitbild sein, das der Gemeinderat am Montag beschlossen hat. Im September 2021 fand das statt, was man Kick-Off nennt, im Oktober 2021 setzte sich der Gemeinderat bei einer Klausur damit auseinander, im März 2022 gab es dann einen Workshop für die Gemeinderäte, im Herbst 2022 wurde die Öffentlichkeit digital beteiligt, im November 2021 gab es dann die Bürgerbeteiligung analog, im Februar 2023 wurde das Leitbild in einem abschließenden Workshop der Gemeinderäte formuliert, am Montag nun auch offiziell und endgültig beschlossen.

Dass es nach all diesen Schritten keine Diskussion um das Papier gab, verwunderte also nicht: Alle Fraktionen begrüßten unisono das Leitbild, lobten die Bürgerbeteiligung und stimmten zu, dass das Leitbild über die Legislaturperioden hinweg kontinuierlich fortgeschrieben, auf der Gemeinde-Homepage veröffentlicht und in Printform zur Verfügung gestellt wird. Und was steht nun drin in dem fertigen und verabschiedeten Leitbild? „Wir leben in bewegten Zeiten“: Das sind die Worte, mit denen das Leitbild startet. Umso wichtiger sei es, dass die Gemeinde Neufahrn so wie viele andere Kommunen auch eine „Richtschnur“ besitzt, an der man Entscheidungen und Handlungen der kommenden Jahre ausrichtet.

Das erste Thema, das in dem Leitbild abgehandelt wird, ist Verkehr und Mobilität: Man will, so heißt es, „alle Anforderungen an eine nachhaltige und zukunftsfähige Mobilität in Einklang bringen und eine hohe Verträglichkeit schaffen“. Und weiter: „Die Gemeinde möchte die negativen Auswirkungen des Verkehrs reduzieren und so die Lebensqualität trotz hoher Erreichbarkeit beibehalten.“ Zweiter Themenblock: Energie und Umweltschutz. Der „größten globalen Herausforderung unserer Zeit“ will sich auch die Gemeinde Neufahrn stellen und sieht sich daher in der Pflicht, „mit den energetischen Ressourcen verantwortungsbewusst umzugehen“. So ist ein beschleunigter Ausbau erneuerbarer Energien „auch auf schwierig nutzbaren Flächen“ vorgesehen.

Was die Entwicklung der Ortsteile angeht, hat sich die Kommune auf die Fahnen geschrieben, die charakteristischen und lebendigen Ortsteile mit ihren gewachsenen Strukturen in Balance zu halten mit einem „moderaten Wachstum“. Dazu sollen beispielsweise ÖPNV-Anbindungen optimiert werden und die Innenentwicklung den Vorzug vor einer Entwicklung „auf der grünen Wiese“ haben. Punkt 4 im Leitbild: Generationen & Soziales. Weil man den Zusammenhalt aller Generationen und aller Menschen wertschätzt, soll ein vielfältiges soziales Angebot die Gemeinde „lebenswert und zukunftsfähig“ machen. Bürgerschaftliches Engagement soll unterstützt werden, Barrierefreiheit, Erhalt und Ausbau der medizinischen und therapeutischen Versorgung werden als weitere Schlagworte genannt.

Auch wichtig: die wirtschaftliche Entwicklung. „Die Gemeinde Neufahrn möchte eine kontinuierliche, für die Gemeinde verträgliche, wirtschaftliche Entwicklung im Gleichgewicht von Ökonomie und Ökologie unter Wertschätzung einer stabilen wirtschaftlichen Struktur“ – so hat man es sich selbst ins Stammbuch geschrieben. „Maßvoll und verträglich“ – das sind auch zwei zentrale Begriffe, wenn es um die Bevölkerungsentwicklung geht, die ein moderates Wachstum vorsieht, das die Gemeinde nicht überfordern soll. Man setzt auf unterschiedliche Wohnformen.

Eng damit in Zusammenhang steht das Thema Städtebauliche Entwicklung. Denn man will allen Bevölkerungsgruppen attraktiven Raum zum Leben und Wohnen zur Verfügung stellen, Miteinander und Nachhaltigkeit sollen im Vordergrund stehen, indem man Ortszentren attraktiv macht, den ÖPNV fördert und der Innenentwicklung mit sinnvoller Nachverdichtung den Vorzug gibt.

Was Bildung und Kultur betrifft, setzt man auf ein bedarfsgerechtes, inkludierendes und zeitgemäßes Angebot, in Sachen Freizeit will man zukunftsfähige, qualitative und bedarfsgerechte Strukturen „für jedes Alter“ schaffen. Letzter Punkt: Digitalisierung. „Wir wollen uns dem digitalen Wandel stellen und die damit verbundenen Chancen auch nutzen“, heißt es.

