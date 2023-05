Von 36 auf 20 Sänger: „Einigkeit“ Giggenhausen sucht dringend Verstärkung

Von: Andreas Beschorner

An der Vereinsspitze: (v. l.) Leonhard Maier, Karsten Bretschneider, Gerd Bach, Michael Polz, Ludwig Hofmann und Thomas Hamacher. © Lehmann

Den Männern von der Giggenhausener Einigkeit gehen langsam die Sänger aus. Der frisch gewählte Vorstand hofft nun, dass sich bald Interessenten melden.

Giggenhausen - Am Ende stimmte man die Bayernhymne an. Denn Singen ist die Passion der Männer, die sich im Metzgerwirt versammelt hatten, um auf das vergangenen Jahr zurück-, auf die kommenden Monate vorauszublicken und ihre Führungsriege zu wählen. Kurz: Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins Einigkeit Giggenhausen.

Rückblick noch stark von Corona-Maßnahmen und dem Wirtewechsel geprägt

Schon den Gedenkgottesdienst für die Verstorbenen des Vereins in St. Stephanus hatte der Chor mitgestaltet, bevor die Jahreshauptversammlung mit einer Gedenkminute für die im letzten Jahr verstorbenen Vereinsmitglieder begann. Vorsitzender Leonhard Maier legte den Rückblick auf 2022 vor, der noch stark durch Corona-Maßnahmen und den Wirtewechsel geprägt war: An der Seniorenmesse sowie an der 25-Jahr-Feier des Partnerschaftsvereins in Neufahrn hatte der Chor ebenso mitgewirkt wie an der Maiandacht in der Giggenhauser Kirche.

Höhepunkt, so Maier, sei sicherlich das Jubiläumskonzert in der voll besetzten Aula des OMG-Gymnasiums anlässlich des 100. Geburtstags des Vereins am 8. Oktober gewesen, an dem auch der Männerchor Harmonie aus Niederbayern, der Chor Jederzeit! aus Freising sowie die Kohlstatt-Musikanten teilgenommen hatten. Zum Jahresende gab es noch den Auftritt beim Neufahrner Adventsmarkt, das Adventskonzert in der Giggenhauser Kirche, sowie die Weihnachtsfeier der Ortsvereine. Nach der Beteiligung am Neufahrner Volksfesteinzug war die große Feier des Wiedergründungschorleiters des Vereins und ehemaligen TU-Präsidenten Prof. Wolfgang Herrmann anlässlich seines 75. Geburtstags, bei dem der Chor mehrere Lieder zur Umrahmung sang, ein weiteres Highlight.

Ehrungen: Leonhard Maier (l.) mit Bernhard Nadler und Friedrich Nischwitz (r.). © Lehmann

Nach dem Kassenbericht wurden Friedrich Nischwitz für zehn Jahre und Bernhard Nadler für 30 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Gemeinderätin Stephanie Pflügler leitete die Neuwahlen, bei denen der bisherige Vorstand bestätigt wurde: „Chef“ bleibt Leonhard Maier, sein Stellvertreter Hans Depner. Die Kassenwarte heißen weiterhin Karsten Bretschneider und Ludwig Hofmann, die Schriftführer Thomas Hamacher und Helmut Goss. Für Soziale Medien ist Gerd Bach zuständig, die Beiräte heißen Heinz Englbrecht, Helmut Goss, Hans Halbinger, Michael Polz und Gerd Bach. Kassenprüfer sind Michael Polz und Karl Platzgummer. Die Fahnenabordnung bilden Christian Stampfl, Karl Platzgummer, Hans Depner, Rudolf Heigl und Karsten Bretschneider.

Sorgen macht dem wiedergewählten Vorstand Leonhard Maier weiterhin der fehlende Nachwuchs. Die Situation gleiche der nach dem Zweiten Weltkrieg und in den 80er-Jahren, als der Gesang langsam zum Erliegen kam und man nur noch sieben Mitglieder zählte. Erst mit der Wiedergründung im Jahr 1986 konnte der Verein wiederbelebt werden. Vor zehn Jahren habe man noch 36 Sänger gehabt, jetzt seien es nur noch 20 Aktive. Man warte dringend auf neue Sänger.

