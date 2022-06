15 Team aus Massenhausen und Umgebung, jede Menge Spaß - und eine dominierende „Freisinger Straße“

An der Freisinger Straße führte kein Weg vorbei: Thomas (l.) und Florian Kapser (r.) gratulierten (v. l.) Rudi Radlmeier, Helmut Bachhuber, Peter Böken und Matthias Bachhuber. © privat

Nach langer Corona-Pause lud die Stockschützenabteilung des SC Massenhausen am Vatertag wieder zu einem großen Turnier ein - und es wurde ein voller Erfolg.

Massenhausen - Mittlerweile zum 20. Mal wurde das frühere Altgemeinde-Stockturnier, das jetzt Freundschaftsturnier heißt, bei besten Bedingungen gestartet. Beeindruckend war die große Solidarität vieler Freiwilliger – allen voran Organisator Thomas Kapser und Sohn Florian –, die ehrenamtlich zum guten Gelingen beitrugen.

An den Start gingen 15 Mannschaften, deren Namen in der Regel Bezug zu Ortsvereinen, bzw. Ortsteilen hatten. Aber auch Phantasienamen wie zum Beispiel „die Ausrangierten“ wurden zur Identität genutzt. Mit am Start war auch eine Damenmannschaft: „Die glorreichen Vier“. Nach den Vorrundenwettkämpfen zogen fünf Teams in das Finale. In den spannenden Auseinandersetzungen – jeder gegen jeden, vor großer Zuschauerkulisse – setzte sich die Truppe der Freisinger Straße durch. Auf den Plätzen dahinter folgten die Tennis-Mannschaft und die Mannschaft der Siedlung.

Pokalstöcke für die Sieger, Getränke für die anderen Teams

Zur Siegerehrung hatte Werner Ottl wieder für die Gewinner Pokalstöcke spendiert, während der SCM für die weiteren Platzierungen Getränke zum Feiern zur Verfügung stellte. Übrigens: Außerhalb der Stockbahnen war es für viele Gäste eine gute Gelegenheit, im kleinen Biergarten soziale Kontakte zu pflegen.

Kurt Kraus