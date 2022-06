Um 14000 Quadratmeter: Neufahrner Solaranlage soll erweitert werden

Von: Andreas Beschorner

Die Gemeinde Neufahrn setzt weiterhin auf Sonnenkraft. Nun sollen auch die Bürger miteingebunden werden. © DPA

Im Bereich der Gegenkurve hat die Firma Onesolar bereits eine große Freiflächen-Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. Diese soll nun weiter wachsen.

Neufahrn - Um rund 14 000 Quadratmeter soll die zwischen den Gleisen beheimatete Solaranlage erweitert werden. Der Neufahrner Gemeinderat steht diesem Ansinnen grundsätzlich positiv gegenüber und hat der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans zugestimmt. Aber man stellt eine Bedingung.

Zu Beginn der Beratungen stellte Bürgermeister Franz Heilmeier (Grüne) zunächst einmal klar, dass der Gemeinde an der Herausnahme dieser Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet nicht gelegen sei. Noch sei das zwar rechtlich Stand der Dinge, wenn eine PV-Anlage in einem LSG errichtet werden soll, aber es zeichneten sich im Landratsamt Entwicklungen ab, die diesen Schritt möglicherweise unnötig machen könnten. Und deshalb war der Beschluss auch so formuliert, dass die Gemeindeverwaltung beauftragt wird, mit der Kreisbehörde über die Herausnahme der Fläche aus dem LSG „zu verhandeln“ und nur „gegebenenfalls“ eine solche zu beantragen. So weit, so gut.

Aichinger: Wichtig ist, die Bürger „mit ins Boot zu holen“

Doch Christopher Aichinger (FW) brachte eine Idee ins Spiel, die auch seinen Ratskollegen zusagte: Wieso überlasse man den Bau einer solchen PV-Anlage einem Investor und mache das als Gemeinde nicht selbst? Wichtig sei doch, dass man die Bürger „mit ins Boot holt“. Wie das aussehen könnte, konkretisierte dann Beate Frommhold-Buhl (SPD): Man könne doch in den Beschluss mitaufnehmen, dass eine Baugenehmigung beziehungsweise der Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans für Onesolar nur dann erfolge, wenn eine Bürgerbeteiligung gewährleistet sei.

Besteht eine Gefahr, dass Onesolar abspringt?

Heilmeier stand dieser Anregung positiv gegenüber. Er sei sich zwar nicht sicher, ob so eine Klausel rechtlich haltbar sei, aber versuchen könne man es ja. Heilmeiers Vorschlag, dass „eine regionale Energiegenossenschaft eingebunden werden muss“ – was im Endeffekt wohl auf die BürgerEnergieGenossenschaft (BEG) Freising hinausläuft –, wird nun in den mit der Onesolar abzuschließenden Durchführungsvertrag aufgenommen. Auch unter der Gefahr, dass Onesolar dann abspringt.