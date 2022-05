Engagierte Mitglieder seit 150 Jahren: Feuerwehr Mintraching feiert Geburtstag

Von: Andreas Beschorner

Die 125-Jahr Feier der Feuerwehr Mintraching wurde im Jahre 1997 begangen. © Feuerwehr

Ein Festwochenende steht der Feuerwehr Mintraching ins Haus: Von 27. bis 29 Mai feiert die Wehr ihren 150. Geburtstag.

Mintraching – Wir schreiben das Jahr 1872. In Mintraching finden sich engagierte Männer zusammen und gründen die Freiwillige Feuerwehr. 150 Jahre später: Wir schreiben das Jahr 2022. Engagierte Frauen und Männer haben ein Jubiläumswochenende organisiert, das es in sich hat: Isarrauschen, Kinseher und ein Festsonntag. Vom 27. bis 29. Mai geht es in Mintraching heiß her.

Vor drei Jahren gab es die ersten Überlegungen, wie man das Jubiläum der Mintrachinger Floriansjünger denn würdig begehen könne. Vor zwei Jahren wurde es konkret, ein Festausschuss mit dem jüngst gewählten Vorstand Stephan Oberauer an der Spitze wurde gegründet. Der war fleißig, hat auch während der Corona-Pandemie die Planungen vorangetrieben. Und so kommt es 150 Jahre nach Gründung der FFW Mintraching im Festzelt an der Kirchenstraße 23 und in Mintraching zu einem Veranstaltungsreigen, den sich die Gründungsväter so nicht vorgestellt haben dürften.

Erinnerung an längst vergangene Feuerwehr-Tage: Ein Gruppenbild der FFW Mintraching aus dem Jahre 1933. © Feuerwehr

37 Feuerwehrmänner im Gründungsjahr

37 Mitglieder zählte die Feuerwehr zu Mintraching in ihrem Gründungsjahr, Hauptmann war Ludwig Manhart. Die spärlichen Unterlagen aus den ersten Jahren berichten von einem Großbrand im Jahre 1904 an der Kirchenstraße. Immerhin: Schadensbegrenzung war möglich. Ein wichtiges Jahr, das heute freilich zu leichtem Schmunzeln führt, ist 1929: Da kann sich die Feuerwehr Mintraching nämlich aus eigenen Mitteln und ganz ohne finanzielle Hilfe der Gemeinde eine motorgetriebene Feuerspritze leisten. Hergestellt von der Firma Irlbeck-Rieder, handelte es sich um den Typ „Sieger“, der satte 14 PS leistete und stolze 3250 Reichsmark kostete. Danach liegt mangels Dokumente vieles im Dunkeln, man weiß allerdings, dass die Mintrachinger Wehr im Zweiten Weltkrieg nach den Fliegerangriffen auf München in der Landeshauptstadt im Einsatz war.

Leichenhaus war einst das Gerätehaus

Mit Aufzeichnungen los geht es wieder ab 1949: So weiß man, dass das älteste, noch bekannte Gerätehaus das heutige Leichenhaus im Kirchenfriedhof war. Das freilich war damals noch durch eine Mauer vom Friedhof getrennt, wurde erst im Rahmen der Friedhofserweiterung dem Gottesacker zugeschlagen. Deshalb mussten die FFW-Geräte im Jahr 1952 umziehen und fanden im Waaghäusl nördlich des Kriegerdenkmals eine neue Bleibe. 1952 fand auch etwas statt, das ein Gaudium der besonderen Art gewesen sein muss: eine „Wasserballschlacht“ zwischen den Feuerwehren aus Mintraching und Hallbergmoos anlässlich des 80. Gründungsfestes der Mintrachinger Wehr.

1963 dann kam die neue Feuerwehrspritze nach Mintraching, den Tragkraftspritzenanhänger dafür bekam man gebraucht von den Kollegen aus Neufahrn. Sechs Jahre später, 1969 also, startete man mit dem Bau des Feuerwehrgerätehauses an der Ecke Dorfstraße/Am Einfang, 1970 wurde es bezogen und leistete bis Ende 2004 treue Dienste – auch ohne Heizung und ohne Sanitäreinrichtungen.

Vor dem alten Feuerwehrhaus in Mintraching wurde im Jahr 1999 ein Gruppenfoto gemacht. © Feuerwehr

Das erste Auto rollte 1971 auf den Hof

1971 war wieder ein großer Tag für den Fuhrpark: Am 3. Mai rollt das erste eigene Feuerwehrauto auf den Hof, ein LF 8 – ebenfalls gebraucht von der Feuerwehr Neufahrn. So ließ sich ein Jahr später der 100. Geburtstag der Mintrachinger Wehr an zwei Tagen ausgiebig feiern. 15 weitere Jahre sollte es dauern, da stand das nächste Großereignis an: Im November 1987 konnten die Feuerwehrler aus Mintraching das erste neue Feuerwehrfahrzeug in Empfang nehmen. Das Löschgruppenfahrzeug LF 8 mit Vorbaupumpe, Notstromaggregat & Co. war der neue Stolz der Wehr.

Zu den nicht erfreulichen Ereignissen in der Historie der Mintrachinger Feuerwehr gehört der Brand des Gasthofs Holzner in Grüneck am 19. Mai 1991. Sechs weitere Feuerwehren aus der Umgebung rückten mit rund 140 Mann an, um 30 Menschen zu retten und ein Übergreifen des Feuers auf die Nachbargebäude zu verhindern. Personen kamen keine zu Schaden, aber ein Sachschaden in Millionenhöhe entstand. Traurig, weil der Holzner über viele Jahre hinweg das Vereinslokal der Mintrachinger Feuerwehr gewesen war.

Viele Diskussionen um neues Feuerwehrhaus

Für die Jahre 2003 bis 2005 ist ein echter Meilenstein in den Geschichtsbüchern zu verzeichnen: Nach jahrelangen, teilweise kontroversen Diskussionen erfolgte am 3. Juli 2003 im Garten des alten Schulhauses der Spatenstich für das neue Feuerwehrhaus. Nach dem Richtfest am 18. Oktober 2003 und 11 000 Arbeitsstunden, die die Floriansjünger und die Dorfgemeinschaft an Eigenleistung eingebracht hatten, wurde am 31. Juli 2005 das neue Domizil und das frisch sanierte „Alte Schulhaus“ als Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft eingeweiht. Träger und damit Hausherr des Schulhauses ist seitdem der Feuerwehrverein, das Gebäude bietet zahlreichen Gruppen und Vereinen seitdem eine Heimat.

Rund 1000 Arbeitsstunden werkelten die Mintrachinger am neuen Anbau des Feuerwehrhauses. © Beschorner

Nächstes wichtiges Datum ist der April 2010, als das Löschfahrzeug 10/6 in Dienst gestellt wird. Mit diesem Gefährt verfügt die Feuerwehr Mintraching seitdem zum ersten Mal über ein wasserführendes Fahrzeug, das es bei Einsätzen erlaubt, mit dem Löscheinsatz zu beginnen, ohne vorher eine externe Wasserversorgung aufbauen zu müssen. Jetzt, zwölf Jahre später, verfügt man zusätzlich über einen neuen Mannschaftstransporter, für den man ab September 2021 – wieder unter Einsatz zahlreicher Helfer, die rund 1000 Arbeitsstunden einbrachten – einen Anbau errichtete, in dem der neue Transporter untergebracht ist.

Familienfest am Jubiläumssonntag

Offiziell gesegnet und übergeben wird das neue Auto am Festsonntag, 29. Mai, im Rahmen des Festgottesdienstes auf dem Platz vor dem Feuerwehrhaus. Rund 20 Vereine hat man zum Jubelfest eingeladen, das um 8 Uhr mit dem Empfang der Vereine beginnt, mit einem Kirchenzug fortgesetzt wird und nach dem Gottesdienst ab zirka 14 Uhr eine große Feuerwehrausstellung mit Fahrzeugschau und Vorführungen bietet: Das THW wird mit Gefährten vor Ort sein, ebenso die Werkfeuerwehr Weihenstephan und die Flughafenfeuerwehr, die Polizei wird dabei sein – wahrscheinlich mit einem Hubschrauber. Dazu ist viel für die Kinder geboten. Ein echtes Familienfest soll der Sonntag werden.

Bereits am Freitag, 27. Mai, lädt die Wehr zur Isarrauschen-Party mit DJ BigLHorst in die Festhalle an der Kirchenstraße 23 (ab 20 Uhr) und am Samstag, 28. Mai, wird dort die bekannte Künstlerin Luise Kinseher ein kabarettistisches Feuerwerk abfeuern (Karten zum Preis von 24 Euro gibt’s im Meidinger Hofladen und unter Tel. 01 70/8 15 86 04).

