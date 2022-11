„Der Kontakt nach Neufahrn ist nie abgerissen“ - Miss Germany beim Kinderbibel-Wochenende

Teilen

Erinnerungsfoto mit Miss Germany: (v. l.) Die Verfasserin des Theaterstücks, Gertrud Ritter-Bille, Domitila Barros und Pastoralreferentin Christina Brandl-Bommer. © Oestereich

160 Kinder und 100 Erwachsene wandelten am Neufahrner Kinderbibel-Wochenende auf den Spuren von Bischof Dom Helder Camara. Und dann war da noch Miss Germany.

Neufahrn - Ihr Weg führte die Kinder nach Brasilien, wo sich ein Ehepaar seit rund 40 Jahren für Gerechtigkeit einsetzt. Auf diesem begleitete sie auch die amtierende Miss Germany, Domitila Barros. Barros ist die Tochter des Ehepaars Roberta und Ademilson, das sich wie der Bischof für Arme und deren Teilhabe an Leben und Bildung in Brasilien engagiert. Sie erzählt: „Als ich drei Jahre alt war, kam Christina Brandl-Bommer während ihres Studiums nach Brasilien, um bei dem Straßenkinder-Projekt mitzuhelfen. Das Projekt CAMM haben meine Eltern vor knapp 40 Jahren ins Leben gerufen. Der Kontakt nach Neufahrn ist nie abgerissen. Seit ich in Deutschland lebe, versuche ich jedes Jahr bei der Kinderbibelwoche Neufahrn dabei zu sein.“

Gertrud Ritter-Bille hat nach aufwändiger Recherche ein Theaterstück über die Verhältnisse in Brasilien geschrieben

„Wir wollen deutschen Kinder erzählen, wie andere Altersgenossen leben“, erläutert Pastoralreferentin Brandl-Bommer den Schwerpunkt des Kinderbibel-Wochenendes: mit Samba, Band-Musik und dem Theaterstück „Wenn viele gemeinsam träumen“. Gertrud Ritter-Bille hat es nach aufwändiger Recherche über Dom Helders Wirken und die Verhältnisse in Brasilien geschrieben.

Bis heute wurden 5000 Kinder vom Straßenkinder-Projekt CAMM betreut

Es zeigt das Leben in Favelas, die Armut der Familien und Kinder, die vor fast 50 Jahren an die Tür von Roberta und Ademilson klopften, um Essen zu erbetteln. „Ein Karton, der für Kinder hierzulande ein Umzugsutensil ist, ist für Kinder der Favelas ein Bett,“ verdeutlicht Brandl-Bommer die Situation. Roberta gab den Kindern Essen und lud sie ein, jeden Abend zu ihr zu kommen: Das Paar brachte ihnen Lesen und Schreiben bei. Wenig später waren es 30 Kinder – und das Paar machte es mit dem Projekt CAMM zu seiner Lebensaufgabe, Kindern aus Favelas, deren Leben von Gewalt und Unterdrückung geprägt ist, Bildung, Versorgung und Perspektiven zu geben. Bis heute wurden 5000 Kinder in CAMM betreut.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Dieser Mission hat sich auch Domitila Barros verschrieben, die in der Favela Linha de Tiro (übersetzt: „Schusslinie“) aufwuchs, in Recife und Berlin studierte und dort heute lebt. Die Sozialunternehmerin und „Greenfluencerin“, sie ist auch Schauspielerin und Model, setzt sich für Nachhaltigkeit, Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit ein – und ist wegen dieses Engagements zur Miss Germany 2022 gewählt worden. Denn auch dort hat man sich vom veralteten Konstrukt eines reinen Schönheitswettbewerbs verabschiedet. Im Finale standen im Februar in Rust Frauen, die mit ihrem Engagement für Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit und Diversität Mut machen. Vor allem ist die 37-Jährige aber eines: Eine Frau, die nicht nur Kinder mit ihrer Herzlichkeit und ihrem Einsatz für soziale Gerechtigkeit mitreißt.

ev