Neufahrner Ex-Marathon-Läuferin Gisela Stubenrauch wird 90 - und freut sich über ein „wunderschönes Leben“

Glückwünsche aus dem Rathaus: (v. l.) Gisela Stubenrauch, ihr Ehemann Dr. Günter Stubenrauch und Neufahrns 3. Bürgermeister Ozan Iyibas. © Migge

Gisela Stubenrauch fühlt sich wohl – und sie ist geistig und körperlich fit. Jüngst feierte sie im Neufahrner Seniorenzentrum ihren 90. Geburtstag.

Neufahrn - Gleich für den Folgetag der Feierlichkeiten mit ihrer Familie war Besuch aus dem Neufahrner Rathaus angekündigt. Die Jubilarin freute sich sichtlich, als 3. Bürgermeister Ozan Iyibas im Namen der Gemeinde Präsente und Glückwünsche vorbeibrachte. Sein Besuch und die angenehme Unterhaltung kamen bestens an bei Gisela Stubenrauch, die zusammen mit ihrem Ehemann Günter seit 2. Juni in einer Wohnung im Seniorenzentrum Pichlmayr in Neufahrn lebt. Auf Nachfrage des Bürgermeisters nach dem aktuellen Wohlbefinden antwortete die Jubilarin spontan: „Was soll ich anderes sagen: Unser Leben war wunderschön.“

Von Berlin-Grünau in den Landkreis Freising umgezogen

Ihre Arbeit im Wirtschaftsministerium hat Stubenrauch bis zum Renteneintrittsalter viel Spaß gemacht. Schweren Herzens hat sie nach einem arbeitsreichen und erfüllten Leben in Berlin-Grünau jetzt aber nicht nur eine wunderschöne Wohnung aufgeben, sondern auch ein Umfeld mit vielen Freunden und Bekannten. Aber: Es sei eine lang überlegte Vernunftentscheidung gewesen, denn durch den Umzug in den Landkreis Freising werden die Autofahrten bei den regelmäßigen Besuchen von den Kindern bzw. Enkeln doch deutlich verkürzt.

Eine Tochter lebt schon länger in Freising und bietet sich somit natürlich ideal als Ansprechpartner vor Ort an. Eine weitere Tochter wohnt noch in Berlin, ein Sohn in Mainz.

Die Jubilarin hat 30 Mal am jährlichen Rennsteig-Marathon teilgenommen

„Unser Leben“, sagt Gisela Stubenrauch, „war in erster Linie geprägt und ausgefüllt durch und für unsere Kinder.“ Das große Interesse an sportlichen Aktivitäten teilt die Jubilarin dabei nicht nur mit der ganzen Familie, sondern auch mit ihrer 18-köpfigen Sportgruppe „Köpenicker Rennsteig-Tiger“. Insgesamt 30-mal nahm Gisela Stubenrauch zusammen mit ihrem Mann am jährlichen Rennsteig-Marathon teil. Weitere Sportveranstaltungen kamen zum fast lebenslangen Training noch hinzu.

Auch ein so vitaler Mensch wie die Jubilarin muss sich jetzt erst mal eingewöhnen in die neue Umgebung, denn: Einen alten Baum verpflanzt man nicht so einfach. Freising und die Umgebung gefallen ihr schon mal sehr gut. Und da sie die Berge liebt, darf man durchaus mit Ausflügen ins Alpenvorland rechnen.

