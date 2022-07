Azubi, weiterhin Schüler oder Fußballprofi - was die Absolventen der Mittelschule Neufahrn vorhaben

Von: Andreas Beschorner

Ihnen stehen nun alle Wege offen: den 37 jungen Damen und Herren, die in Neufahrn den Mittleren Bildungsabschluss geschafft haben. © Beschorner

Sie haben es geschafft, die Schulzeit ist (für die meisten von ihnen) vorbei: 37 Absolventen der Jo-Mihaly-Mittelschule Neufahrn stehen nun alle Wege offen.

Neufahrn - Im kühlen Gewölbe des Stephanskellers auf dem Weihenstephaner Berg zu Freising erhielten die Schülerinnen und Schüler am Freitag ihre Zeugnisse und wurden in den nächsten Lebensabschnitt entlassen. „Ihr seid auf einem guten Weg. Ihr werdet das meistern“, war sich Schulleiterin Marietta Hager sicher.

Die Reihe derer, die dem in edle Kleider und feinen Zwirn gewandeten Nachwuchs zu dem erfolgreichen Schulabschluss gratulierten, eröffnete Neufahrns Schulreferent Thomas Seidenberger: Die politische Gemeinde Neufahrn freue sich zusammen mit den Absolventen, betonte Seidenberger. Vor allem auch deshalb, weil die Absolvia 2022 zwei Jahre Corona-Pandemie „gut gemeistert“ habe. Die jungen Leute würden „gebraucht“, versicherte der Schulreferent –und zwar sowohl in der Arbeitswelt als auch in der Gemeinde. „Bleiben Sie Ihrer Heimatgemeinde verbunden“, so der Appell – verbunden mit der Bitte, sich auch ehrenamtlich zu engagieren.

Die Corona-Krise hat auch Gutes gebracht: Mehr Verantwortung, Liebe und Respekt

Hager sagte, die Lehrer seien sich „stets der großen Verantwortung bewusst“ gewesen, als die Eltern ihren größten Schatz der Schule anvertraut hätten. Sie und der Lehrkörper hätten immer allen Schülern Mut gemacht. Das Ergebnis: „Jedes Kind hat sich zu einem jungen Erwachsenen mit Humor und Freude am Leben entwickelt.“ Distanzunterricht, Maskenpflicht, Tests – es sei keine einfache Zeit gewesen. Aber die Corona-Krise habe auch Gutes gebracht: Verantwortungsbewusstsein zum Beispiel oder auch den sinnvollen Umgang mit den neuen Medien, außerdem die Erkenntnis, dass das Zusammensein nicht selbstverständlich sei. Nach ihrer Beobachtung sei der Umgangston „liebevoller und respektvoller“ geworden.

Die drei Besten: (v. l.) Rebecca Scheffler (1,44), Viviane Kohlen (1,22) und Chiara Wendler (1,44). © Beschorner

Von 38 Schülerinnen und Schülern der beiden 10M-Klassen mit den Klassenlehrerinnen Maximiliane Heimerl und Christine Pöhlmann hätten 37 den Mittleren Bildungsabschluss erreicht. Nur bei einem Schüler habe das krankheitsbedingt nicht geklappt: Während 14 von ihnen bereits einen Ausbildungsvertrag unterzeichnet hätten und 18 auf die Fachoberschule wechselten, eine Schülerin auf das Camerloher-Gymnasium gehe und eine Schülerin jetzt eine Sprachen- und Dolmetscherschule besuche, seien nur noch zwei auf Ausbildungssuche. Und: Ein Schüler habe einen Profi-Fußballer-Vertrag beim SSV Jahn Regensburg unterschrieben. Wie auch immer, der Appell von Hager galt für alle: „Nehmt euer Leben in die Hand!“

Rauf und wieder runter: Die Schulzeit als Achterbahnfahrt

Dass aus den Schülern „ordentliche“ Menschen geworden seien, bewiesen die Reden der Klassensprecher, die sich bei den Lehrern und Eltern für die Unterstützung bedankten und auf die schönen Erlebnisse der vergangenen Jahre zurückblickten – wobei die vergangenen drei Jahre durchaus einer „Achterbahnfahrt“ geglichen hätten, wie sie sagten. Die schulische Berg- und Talfahrt ist nun allerdings vorbei, jetzt beginnen die Herausforderungen des Lebens.