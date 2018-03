Nach Stadionbesuch: Betrunkene 60er-Fans fliegen wegen Reifenpanne auf

Betrunken gefahren, Abschleppdienst gerufen und eingeschlafen: Das wurde zwei Löwen-Fans auf ihrem Heimweg vom Stadion zum Verhängnis.

Neufahrn –Ein Abschleppdienst wurde am Samstag gegen 1.35 Uhr in die Ludwig-Erhard-Straße in Neufahrn gerufen. Grund hierfür war eine Reifenpanne. An der Einsatzörtlichkeit angekommen, stellte der Abschleppfahrer den Audi mit zwei männlichen Insassen fest. Das Problem: Beide schliefen so tief und fest, dass es dem Abschleppfahrer nicht gelang, die beiden zu wecken. Die hinzugerufenen Beamten der Polizeiinspektion Neufahrn hatten mehr Erfolg. Beide Männer konnten geweckt und der auf dem Fahrersitz schlafende Mann als verantwortlicher Fahrzeugführer ermittelt werden.

Auch der Grund für den tiefen Schlaf war schnell ausgemacht. Beide waren deutlich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab beim 35-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Erding einen Wert von über 1,6 Promille. Die beiden hatten zuvor ein Fußballspiel des TSV 1860 München im Stadion angeschaut und dabei die zahlreichen Tore offensichtlich mit etwas zu viel Alkohol gefeiert. Anschließend waren beide mit dem Auto nach Neufahrn gefahren.

Der Fahrzeugführer musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Weiterhin wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Der Grund für die Reifenpanne konnte indes nicht festgestellt werden. Hinweise auf einen Unfall ergaben sich nach Angaben der Polizei nicht.