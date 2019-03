Nach über 40 Jahren: Autohaus Neufahrn schließt Ende Juni

Nach über 40 Jahren ist Schluss: Im Autohaus Neufahrn gehen zum 30. Juni die Lichter aus. Der Schritt sei unvermeidbar gewesen, erklärte die Geschäftsführerin den Mitarbeitern.

Neufahrn – Nach über 40 Jahren ist Schluss: Im Autohaus Neufahrn gehen zum 30. Juni die Lichter aus. Das 1977 gegründete Unternehmen war mehrere Jahrzehnte als VW-Vertragshändler sowie als Servicepartner von Audi und VW-Nutzfahrzeugen tätig. Kunden können das gewohnte Angebot noch bis Ende Juni wahrnehmen.

In der Betriebsversammlung am Mittwoch wurden die über 40 Mitarbeiter des Autohauses über die bevorstehende Schließung informiert. Das Autohaus war in den 1970er Jahren von Horst Oehm als Werkstatt gegründet worden. 1982 stieg Wolfgang Heim in den Betrieb ein und baute ihn zu einem mittelständischen VW-Händler und Servicedienstleister aus. 2007 wurde Heim alleiniger Eigentümer des Familienunternehmens. Seine Tochter Eva Pagenberg übernahm die Geschäftsführung 2015. Nun hatte sie die schwierige Aufgabe, die Angestellten über diesen „notwendigen Schritt“ – das Firmen-Aus – zu informieren.

„Eklatanter Mangel an Fachkräften zu befürchten“

Sie begründete die Entscheidung mit der seit Jahren anhaltenden schwierigen Markt- und Ertragslage sowie dem Blick in eine unsichere Zukunft. „Die Situation habe sich insbesondere seit der Dieselaffäre verschärft, die zu einer deutlichen Zurückhaltung der Kunden beim Kauf von Fahrzeugen mit Dieselantrieben geführt hat“, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine große Belastung für das Autohaus, das noch vor vier Jahren von Auto Bild als „Bester Autohändler Deutschlands 2015“ ausgezeichnet worden ist, seien die Leasingrückläufer. Die Fahrzeuge könnten nur mit hohen Preisnachlässen veräußert werden. Das Servicegeschäft könne diese Verluste nicht mehr ausgleichen. Es werde immer schwieriger, frei gewordene Stellen neu zu besetzen. „Wie bei anderen Autohäusern in und um München ist ein eklatanter Mangel an Fachkräften zu befürchten“, erklärte Pagenberg. Und: „Es ist nicht absehbar, dass sich diese Situation bald ändern wird.“ So entfalle mit dem Servicegeschäft eine hauptsächliche Ergebnisstütze.

Neben den Verlusten im Gebrauchtwagenbereich und den personellen Engpässen in der Werkstatt sieht die Geschäfsführerin eine zunehmende Unsicherheit auf mittelgroße Händlerbetriebe zukommen. „Bei den anstehenden Umwälzungen in unserer Branche ist die Richtung der Entwicklung noch nicht wirklich absehbar.“ E-Mobilität und Digitalisierung würden zudem erhebliche Investitionen erfordern, um künftig auf dem Markt bestehen zu können. „Ein wirtschaftlich erfolgreiches Handeln ist uns unter diesen Voraussetzungen leider nicht mehr möglich“, erläuterte Pagenberg den Mitarbeitern den endgültigen Schritt. Vor dem Hintergrund der Marktsituation seien auch alle Versuche gescheitert, die Firma zu veräußern. „Unser Geschäftsmodell wird derzeit von allen potenziellen Interessenten als äußerst schwierig angesehen.“

Liquidation statt Insolvenz

Pagenberg sagte, dass sie sich bei der Geschäftsaufgabe für das Verfahren einer Liquidation entschieden habe. Jurist Wolfgang Kottenberg sei bestellt worden, um das Ganze abzuwickeln. Im Rahmen einer Liquidation würden alle Verträge von Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten erfüllt, erklärte Kottenberg und machte den Unterschied zwischen Liquidation und Insolvenz deutlich: Beim Verfahren der Liquidation schließe der Unternehmer seine Firma selbst. „Der wesentliche Vorteil gegenüber der Insolvenz ist, dass Arbeitnehmern und Geschäftspartnern aus laufenden Verträgen kein Schaden entsteht.“

Dafür, dass die mehr als 40 Angestellten nach der Schließung des Autohauses eine neue Beschäftigung finden, wollen sich Pagenberg und Kottenberg einsetzen. „Wir engagieren uns dafür, dass alle Mitarbeiter nach dem 30. Juni nahtlos in neue geregelte Arbeitsverhältnisse übergehen können“, betonte der Jurist. Der Arbeitsmarkt sei für die qualifizierten Beschäftigten des Autohauses derzeit sehr gut. In ähnlich gelagerten Liquidationen von Autohäusern im Großraum München sei es bislang gelungen, den Mitarbeitern bei der Suche nach neuen Arbeitsverhältnissen erfolgreich zu helfen. ft