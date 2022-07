Sich einfach mal durchrütteln lassen - das „Ultimate Cinema“-Erlebnis im Neufahrner Kino

Hoffen auf steigende Besucherzahlen: Kinobetreiber Andreas Fläxl (l.) und Cineplex-Sprecherin Karin Glück. © Lehmann

Saal sechs ist das neue Aushängeschild des Cineplex-Kinos Neufahrn: Hier können Action-Filme geradezu „erlebt“ werden. Aber es lockt auch Entspannung.

Neufahrn - „Wir haben eine lange Durststrecke hinter uns. Jetzt wollen wir den Leuten zeigen: Es gibt uns noch.“ Neufahrns Lichtspiel-Betreiber Andreas Fläxl klang kämpferisch, als er am Donnerstag in Kino sechs, dem größten der 16 Cineplex-Säle, die „Ultimate Cinema“-Atmosphäre vorstellte, die dort seit dem Umbau herrscht. Dafür hat die Familie Fläxl viel Geld in die Hand genommen: 300 000 Euro. Laut Andreas Fläxl allerdings nur der Anfang – weitere „High-End-Säle“dieser Art sollen folgen.

Alleine der neue Laserprojektor hat 100 000 Euro gekostet

Ob Bild, Sound oder Ambiente – die Neuerungen, die seit einigen Wochen die Film-fans in dem Bereich erwarten, „heben die Kinoerfahrung auf das nächste Level“, verspricht Cineplex-Sprecherin Karin Glück. Alleine 100 000 Euro wurden demnach in einen neuen Laserprojektor gesteckt, der besonders hell und kontrastreich die Bilder auf die 77 Quadratmeter große Leinwand wirft. Hinzu kommt das aus 40 Lautsprechern tönende Dolby-Atmos-System.

Neun D-Box-Motion-Seats wurde in der Mitte des Kinos eingebaut

Was der Kinobesucher aber selbst am intensivsten wahrnehmen dürfte, sind die neuen Sitzmöglichkeiten: So sind in der Mitte des Kinos neun D-Box-Motion-Seats eingebaut worden, auf denen Action-Fans ihren Blockbuster-Helden besonders nah kommen: Die Sitze bewegen sich nämlich mit dem Geschehen in alle Richtungen, sorgen für ordentliches Durchrütteln, wenn’s auf der Leinwand zur Sache geht. Aufpreis: sechs Euro. Nur drei Euro mehr sind fällig, wenn man sich einen der 17 neuen Liegesessel sichern will, die in der obersten Reihe zum Entspannen (und möglicherweise auch Einschlafen) einladen. Die gibt es übrigens auch noch in fünf anderen Kino-Sälen.

Wer’s lieber ruhiger mag, kann auf einem der neuen Premium-Liegesessel Platz nehmen – auch auf die Gefahr hin, kurz einzunicken. © Lehmann

Andreas Fläxl und Co. haben dieser Tage selber allerdings wenig Zeit, die Füße hochzulegen. Es gilt, sich weiter gegenüber den Streaming-Anbietern im TV zu behaupten, „den Leuten echte Events zu bieten“. Auch wenn Saal sechs sehr gut angenommen wird und die Auslastung dort fast verdoppelt werden konnte, erreicht man zur Zeit nur rund 60 Prozent der Gesamtbesucherzahlen des Vor-Corona-Jahres 2019.

Mit Blick auf den Boom, den viele sommerliche Festivitäten gerade erleben, hofft der Cineplex-Betreiber „auf einen guten Herbst und Winter“. Eine weitere, Corona-bedingte Schließung will sich Fläxl gar nicht ausmalen, nachdem es bereits Anfang 2021 eng geworden und „das Eigenkapital langsam ausgegangen ist“. Die Fördergelder vom Staat seien gerade noch rechtzeitig gekommen.

