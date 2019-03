Neue Musikschule: Eching fühlt sich übergangen – Neufahrn weist Vorwürfe zurück 

Dass Neufahrn und Hallbergmoos eine gemeinsame Musikschule aufbauen, schlägt hohe Wellen. Eching und die dort ansässige Musikschule fühlen sich übergangen. Neufahrn weist die Vorwürfe jetzt zurück.

Neufahrn – Weiter Öl ins Feuer gießen in der Causa „Musikschule“ will man im Neufahrner Rathaus nicht. In einer Mitteilung von Pressesprecherin Nicole Dobner heißt es, dass „die hervorragende Qualität der seit 45 Jahren bestehenden Musikschule in Eching nicht infrage gestellt“ wird. Viel mehr gehe es darum, diese „um ein weiteres Angebot zu ergänzen“. Bürgermeister Franz Heilmeier stößt ins gleiche Horn, wenn er sagt: „Eching ist die bestehende Schule, die wir weiter unterstützen.“

Der Neufahrner Rathauschef macht aber auch deutlich, dass es das erklärte Ziel der Kooperation mit Hallbergmoos sei, „in Neufahrn selbst eine Möglichkeit“ für Musikschüler zu schaffen. Das sei bis dato, also mit Eching, „in der Form nicht möglich gewesen“.

Als weiteren Vorteil der neuen Musikschule sieht Heilmeier, „dass wir so ein Angebot am Ort schaffen über, das wir selbst mitbestimmen können“. Den Vorwurf, dass „unsoziale Arbeitsverhältnisse entstehen“ durch die vorgesehene, trägerschaftliche Struktur der Musikschule mit Hallbergmoos, weist die Gemeinde Neufahrn laut Pressemitteilung indes „entschieden zurück“.

Heilmeier stellt dazu fest: „Auch das sind Festanstellungen.“ Mit Honorarkräften im herkömmlichen Sinne hätten die vorgesehenen, ausgebildeten Musikschullehrer an der neuen Schule nichts zu tun. Der einzige Unterschied sei, dass es sich bei dem Kooperationsmodell mit Hallbergmoos nicht um Fachkräfte handeln würde, die den Regeln des Öffentlichen Dienstes unterliegen. „Das haben wir nicht, aber es geht nicht um Bezahlungsunterschiede“, betont der Neufahrner Rathauschef.

Dass nicht die Gemeinden selbst, sondern eine Trägerschaft die Verantwortung an der neuen gemeinsamen Musikschule mit Hallbergmoos übernimmt, hält Heilmeier inzwischen für normal. „Das ist seit Jahren die üblichere Form der Trägerstruktur“, stellt er hierzu fest.

Die verlautbarte Vermutung vonseiten der Echinger Musikschule der Gemeinderat in Neufahrn sei „unzureichend informiert“ gewesen, über das Vorhaben gemeinsam mit Hallbergmoos eine Musikschule ins Leben zu rufen, dementiert Dobner vehement. „Dem Gemeinderat lagen alle Unterlagen vor. Auch wurden die Räte durch den Geschäftsführer des Verbandes Bayerischer Sing- und Musikschulen e. V. umfassend informiert,“ stellt sie in ihrer Pressemitteilung fest.

Wo das neue Angebot der neuen Musikschule in Neufahrn situiert sein könnte, kristallisiert sich laut Heilmeier auch heraus: Unter anderem stünden an der Grundschule II Räumlichkeiten dafür zur Verfügung.Alexander Fischer

