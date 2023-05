Expertenkommission wurde in Sachen Nazi-Vergangenheit fündig: Zwei Straßen in Neufahrn werden umbenannt

In der jüngsten Neufahrner Gemeinderatssitzung wurde die Umbenennung von zwei Straße beschlossen. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Jetzt also doch: Zwei Straßen in Neufahrn heißen bald anders, weil ihre bisherigen Namensgeber eine Nazi-Vergangenheit haben.

Neufahrn – Bereits 2022 hatte die SPD-Fraktion beantragt, die Von-Halt- in Gretel-Bergmann-Straße umzubenennen und eine Expertenkommission zur Untersuchung historisch belasteter Straßennamen einzurichten. Der Gemeinderat lehnte die Umbenennung zwar ab, die Einrichtung einer Kommission befürwortete er aber. Diese AG Straßenumbenennung unter Vorsitz von Maximilian Heumann (SPD) war fleißig, hatte – orientiert an den Leitlinien der Stadt München – einen Kriterienkatalog erarbeitet, der dem Rat als Handlungsempfehlung dient.

Im Wesentlichen sind es elf Kriterien, auf die hin Namensgeber von Straßen hinsichtlich ihrer Nazi-Vergangenheit abzuklopfen seien –beispielsweise ob die Person Rassismus und Antisemitismus propagiert habe, ob sie durch aktives Handeln der Ausgrenzung von Minderheiten Vorschub geleistet hat, ob sie als aktiv Handelnde den Nationalsozialismus gefördert, ob sie auf Grund ihrer Funktion im NS-Staat in massiver Weise profitiert hat, oder auch ob sie „das eigene Verhalten fälschlich beschönigt oder unzureichend selbstkritisch reflektiert“ hat. Die AG Straßenumbenennung hat auf dieser Grundlage alle Straßen in Neufahrn abgeklopft und ist zu folgendem Ergebnis gelangt: Nicht nur die Von-Halt-Straße sollte umbenannt werden (und zwar in Gretel-Bergmann-Straße), auch der Name „Konrad-Lorenz-Weg“ sollte verschwinden, die Straße künftig Edith-Ebers-Weg heißen. Karl Ritter von Halt erfüllt von den aufgelisteten elf Kriterien neun, auf Konrad Lorenz treffen acht zu.

Warum die Von-Halt-Straße und der Konrad-Lorenz-Weg nicht mehr tragbar sind

Gretel Bergmann war eine deutsche jüdische Hochspringerin, die auch auf Betreiben von Von Halt erst von Olympia 1936 ausgeschlossen, nach einem drohenden Boykott der USA doch zugelassen wurde, nur um nach Zusage der amerikanischen Mannschaft dann doch wieder ausgeschlossen zu werden. Edith Ebers (1894 bis 1974) war eine Quartärgeologin und Naturschützerin, die besonders im Alpenvorland forschte.

Aufgrund der Ergebnisse der AG empfahl die Verwaltung zum einen die beiden Straßenumbenennungen, zum anderen, sich künftig an dem Kriterienkatalog zu orientieren. Wegen der Landtagswahl am 8. Oktober sollen die Umbenennungen aber erst zum 1. November umgesetzt werden. Und: Analog zu den Regelungen bei der Straßenumbenennung der Carl-Diem-Straße in die Fritz-Walter-Straße sollen keine Kosten von Eigentümern und Anwohnern erhoben werden. Die Ausgaben von Meldebescheinigungen, Hausnummernschilder etc. sollen kostenfrei erfolgen.

Gesprächsbedarf herrschte trotzdem: Skepsis aus Reihen der Freien Wähler

Während die Orientierung an dem Katalog und die Kostenübernahme durch die Gemeinde unumstritten waren, gab es durchaus Gesprächsbedarf über das Vorgehen bei Von Halt (SA-Mann und Mitglied im Freundeskreis Reichsführer SS und somit Förderer der SS, nach dem Zweiten Weltkrieg aber noch in führenden Positionen beim Nationalen Olympischen Komitee tätig) und Konrad Lorenz (Verhaltensforscher und Mitarbeiter des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP, später 1973 Nobelpreisträger). Vor allem aus Reihen der FW kamen skeptische Stimmen, dürfe man doch nicht vergessen, dass solche Personen nach dem Krieg auch zum Wiederaufbau beigetragen hätten.

Bei der getrennten Abstimmung erhielt die Umbenennung der Von-Halt- in Gretel-Bergmann-Straße eine Mehrheit von 15:8. Knapp ging es bei der Umbenennung des Konrad-Lorenz- in Edith-Ebers-Weg zu: 12:11 lautete das Ergebnis.