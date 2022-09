Rechtzeitig zum Start des Schuljahres ist der Erweiterungsbau der Neufahrner Jahnschule benutzbar

Schön anzuschauen und gar nicht „Container-like“: der Erweiterungsbau der Grundschule am Jahnweg. © Gemeinde

Um 880 Quadratmeter wurde die Neufahrner Jahnschule erweitert - und zwar in Form eines „Nebenhauses“. Dort kommen jetzt die ersten Klassen unter.

Neufahrn - Steigende Schülerzahlen und sehr beengte Verhältnisse in der Grundschule am Jahnweg zwangen den Gemeinderat Neufahrn schon im Vorjahr, zeitnah über konkrete Erweiterungsmöglichkeiten nachzudenken. Es galt, kurzfristig für das Schuljahr 2022/23 und bis zur Realisierung der bereits beschlossenen dritten Grundschule, adäquaten räumlichen Ersatz zu schaffen. Und der ist jetzt verfügbar – rechtzeitig zum Start des neuen Schuljahrs.

Mit dem Gemeinderatsbeschluss vom Oktober 2021 zur Erweiterung der Jahnschule wurde mit der Eingabeplanung sowie allen erforderlichen Ausschreibungen zur Errichtung einer Erweiterungsanlage auf dem Grundstück der Alten Halle begonnen. Das durch den damals schon geplanten Abbruch der Halle zur Verfügung stehende Grundstück bot sich aufgrund der räumlichen Nähe zur Jahnschule als idealer Standort für eine vorübergehende Schulerweiterung an.

Lob aus dem Rathaus: „Bemerkenswerte Leistung“ der Planer

„Die innerhalb kürzester Zeit entstandene Schulerweiterung geht nun fristgerecht mit komplettem Inventar zum Schuljahresbeginn in Betrieb“, teilt Rathaus-Sprecherin Gabriele Ostertag-Hill weiter mit. „Eine bemerkenswerte projektplanerische Leistung von Michael Burmberger und Peter Wondra“, fügt sie hinzu. Einzig die Außenanlagen warten noch auf Fertigstellung. Hier nützen die im Erweiterungsbau untergebrachten Schülerinnen und Schüler vorübergehend den Hof der Jahnschule.

Rektorin Margit Schulan, ist daher auch vollsten Lobes für die fristgerechte Umsetzung der Erweiterung ihrer Schule: „Wir freuen uns sehr, dass unser ‚Nebenhaus‘ bezugsfertig ist und die ersten Klassen einziehen können.“ Im ersten Schritt werden das die Ganztagesklassen sein, die nun durch die Raumvergrößerung „die wunderbare Möglichkeit haben, neuen Lernkonzepten nachzugehen oder auch in den Nachmittagsstunden in Ruheräumen Zeit für Ruhe finden“, so Schulan. In naher Zukunft werde die Schülerzahl ansteigen, so dass das Nebenhaus weiter gut besucht bleibt.

Schon ein erster Blick auf den Erweiterungsbau zeigt, dass an dem Bauwerk kaum etwas an eine traditionelle Containeranlage erinnert. Rektorin Schulan weiß zu berichten, dass inzwischen sogar schon Eltern vorstellig geworden seien, die explizit angefragt hätten, ob ihr Kind in dieser „neuen Schule“ untergebracht werden könnte.

Als zweigeschoßiger Schultrakt verfügt das Nebenhaus über vier Klassenräume, zwei Gruppenräume, vier Garderoben, einen Fach-, einen Mehrzweck- sowie einen Lehrerraum. Hinzu kommen sanitäre Einrichtungen. Die technische Ausstattung ist in zwei Technik-, zwei Putz- und in einem Serverraum untergebracht. Ostertag-Hill: „Zum Schutz vor eindringendem Wasser ist eine Bedachung der Anlage vorgehalten und eingeplant worden.“ Eine Holzverschalung aus naturbelassenem Lärchenholz werte die Anlage optisch auf.

Drei Klassen werden heuer bereits in dem Gebäude untergebracht

Heuer werden in der Erweiterungsanlage drei Klassen untergebracht, außerdem eine Gruppe der Mittagsbetreuung, um den Bedarf abzudecken. Die Klassenräume sind technisch an das Schulsekretariat angebunden und mit allem ausgestattet, was ein Klassenzimmer benötigt.

Neufahrns Zweiter Bürgermeister Josef Eschlwech hat als pensionierter Grundschulrektor natürlich ein besonderes Auge auf die Qualität des schulischen Erweiterungsbaus. Nach einer Besichtigung der Anlage mit dem Rat merkte er anerkennend an: „Dazu kann man den beteiligten Personen, Firmen und Mitarbeitern im Rathaus in der jetzigen Zeit nur größten Dank aussprechen. Wir haben es hier nicht mit ‚Baucontainern’ zu tun, sondern mit sehr angenehmen Räumlichkeiten, die zeitgemäßes pädagogisches Arbeiten ermöglichen.“

Gut zu wissen

Die gesamte Erweiterungsanlage hat eine Abmessung von 32,5 Metern Länge und 14,5 Metern Breite sowie einer Bruttogrundfläche von rund 880 m². Die ursprünglichen Baukosten von 1,6 Millionen Euro stiegen wegen der erheblichen Preissteigerungen im Bau- und Energiesektor auf 1,9 Millionen.

