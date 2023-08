Neues Infosystem an Haltestellen - damit die Neufahrner künftig ganz genau wissen, wann der Bus kommt

Wie hier am Neufahrner Rathaus verfügen aktuell noch drei weitere Haltestellen über das neue System. © Gemeinde

Seit dieser Woche finden Fahrgäste der Neufahrner Buslinien an einzelnen Haltestellen integrierte Anzeigetafeln mit Echtzeitdaten vor. Und es werden noch mehr.

Neufahrn – Hinter dem Ganzen versteckt sich laut Rathaus „moderne Mobilität“ – und zwar in Form des dynamischen Fahrgastinformationssystems, das vom Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) mit Daten bespielt wird. „Mit Hilfe der Anzeiger werden Fahrgäste stets aktuell informiert und können ihre Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln leichter organisieren“, teilt die gemeindliche Pressesprecherin Gabriele Ostertag-Hill mit. Auf den digitalen Anzeigern lasse sich ablesen, in wie vielen Minuten der gewünschte Bus an der Haltestelle ankommt. Verspätungen werden auf dem Bildschirm angezeigt, sodass die Wartenden zumindest darüber informiert sind, wie lange es noch dauert, bis ihr Bus kommt. Fällt selbiger ganz aus, kann der MVV auch diese Info über den Monitor vermitteln.

Und auch eine weitere besondere Funktion gibt es: Im Zuge der Barrierefreiheit können Fahrgäste die aktuellen Informationen per Knopfdruck über eine Text-To-Speech Funktion (TTS) akustisch abrufen.

Auch akustisch sind die Infos abrufbar - und zwar per Knopfdruck über eine Text-To-Speech Funktion. © Gemeinde

Simon Weichwald, Mobilitätsbeauftragter der Gemeinde Neufahrn, freut sich, dass durch den neuen Informationsservice „das Serviceangebot des MVV im Gemeindegebiet weiter verbessert wurde“. Derzeit ausgestattet mit dem neuen System sind die Haltestellen Rathaus, Bahnhofstraße, Lise-Meitner-Straße und Gewerbepark Römerweg. Geplant ist laut Rathaus, dass im kommenden Jahr weitere Haltestellen in Neufahrn mit dem dynamischen Fahrgastinformationssystem ausgestattet werden, darunter die an der Christl-Cranz-Straße und an der Lena-Christ-Straße. An der zentralen Bushaltestelle S-Bahnhof wird außerdem eine große Anzeigetafel errichtet.

Gut zu wissen

Insgesamt verfolgt der MVV mit dem Ausbau seines dynamischen Fahrgastinformationssystems große Pläne. Es ist, so Ostertag-Hill weiter, vorgesehen, zunächst über 1200 Anzeiger unterschiedlicher Bauformen in den Verbundlandkreisen zu installieren. Für alle Landkreise summieren sich die Kosten dafür laut MVV auf insgesamt rund 12,5 Millionen Euro.

