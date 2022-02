Auch der Frischluftfaktor spielt im neuen Programm der Vhs Neufahrn-Hallbergmoos eine Rolle

Teilen

Beim Outdoor-Fitnesstraining gibt es Bewegung mit viel frischer Luft und Abendsonne. © Ines Seidel

Der Frühling fängt am 7. März an – zumindest in der Vhs Neufahrn-Hallbergmoos. Denn an diesem Tag beginnt das Frühlingssemester mit vielen neuen Kursen.

Neufahrn/Hallbergmoos - „Nach dem Corona-Winter zieht es die Menschen nach draußen – entsprechend haben wir eine Reihe Bildungsveranstaltungen mit Frischluftfaktor“, erläutert Vhs-Leiterin Susanne Arndt einen Schwerpunkt des Programms. So gibt es Yoga und Fitness im Freien. Daneben viele Führungen, zum Beispiel durch versteckte Gärten der Münchner Altstadt (27. Mai) oder zu historischen Stätten, die mit Pest oder Inquisition in Verbindung stehen (1. April). Selbst einen Kunstkurs an der frischen Luft kann man besuchen, denn am 16. Juli wird an den Mühlseen erstmals Landart erschaffen.

Vom Umgang mit Feuerlöschern bis zum vorzeitigen Ruhestand

Praxisnahe Informationsveranstaltungen bilden einen weiteren Schwerpunkt im aktuellen Programmheft – die Bandbreite reicht dabei, wie es in der Pressemitteilung heißt, „von fundierten Tipps zur Baufinanzierung (10. Mai) über den Umgang mit dem Feuerlöscher (12. Juli) bis zur Vorbereitung auf den vorzeitigen Ruhestand (22. Juni)“. Schon im März gibt es Seminare zum Handhaben von WhatsApp, Tablet und Android-Handy, die sich vor allem – aber nicht nur – an Senioren richten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Über 500 Kurse stehen insgesamt zur Auswahl – von A wie Aktzeichnen bis Z wie Zumba-Party. Die Hefte liegen in vielen Geschäften und im Vhs-Pavillon aus. Online wird man unter www.vhs-neufahrn.de fündig.

ft