Das neue Programm der Vhs Neufahrn-Hallbergmoos kommt an - so gut, dass sogar die Leiterin überrascht ist

Das neue Vhs-Jahr ist in Neufahrn und Hallbergmoos angelaufen, die Programmhefte wurden verteilt – und die Kurse werden gut angenommen.

Neufahrn/Hallbergmoos - So gut, dass Volkshochschul-Leiterin Susanne Arndt selbst überrascht ist: „Seit der Auslieferung der Hefte hatten wir 40 Prozent mehr Anmeldungen als im Vergleichszeitraum 2019, dem Jahr vor den großen Krisen.“

Besonders gefragt sind ihren Angaben nach Bildungsangebote, die mit Recht und Finanzen zu tun haben. Wie der Info-Abend zum Schöffenamt, Mietrechtsseminare für Mieter und Vermieter oder ein Kurs zur Rente mit 63. Ein weiteres Schwerpunkt-Thema ist das Selbermachen. „Die eigenen Kompetenzen entwickeln und handwerkliche Fähigkeiten erweitern, das ist nachhaltig, stärkt die Selbstverantwortung und ist schon immer ein Anliegen in der Volkshochschule gewesen“, sagt Ines Seidel, verantwortlich für den Bereich Kultur & Gestalten. So kann man beispielsweise Wolle spinnen, Stoffreste von Hand zur Patchworkdecke nähen oder nachhaltige Spüllappen häkeln.

Qualitativ hochwertige Weiterbildungsangebote müssen nicht teuer sein. Weil Fördermittel des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus genutzt werden konnten, haben eine Reihe von Veranstaltungen einen reduzierten Preis. Das betrifft zum Beispiel den Workshop zu politischem Protest, die Veranstaltungsreihe über Künstliche Intelligenz oder den Vortrag zum digitalen Nachlass.

Finanziell gefördert und daher kostenlos ist auch der neue „Alpha+-Kurs“, der sich an Erwachsene mit geringen Lese- und Rechtschreibfähigkeiten richtet. 6,2 Millionen Menschen in Deutschland haben Mühe, einen einfachen Text zu lesen, weiß Susanne Arndt, der das Thema am Herzen liegt, davon sind allein 1,1 Million funktionale Analphabeten in Bayern: „Wir haben nun eine engagierte und qualifizierte Dozentin für diesen Kurs gewonnen, jetzt brauchen wir die Mitwirkung des Umfelds.“ Aus anderen Volkshochschulen weiß man, dass es oft die Familienmitglieder, Kolleginnen oder Freunde von Betroffenen sind, die zum Besuch eines Alphabetisierungskurses motivieren. „Wer Beipackzettel, Speisekarte oder Behördenbrief nicht lesen kann, hat persönliche Nachteile und ist von vielen gesellschaftlichen Bereichen ausgeschlossen.“ Leiten wird den Kurs Friederike Kennett, Start ist am 6. März.

Das gesamte Vhs-Programm für Frühjahr und Sommer ist online unter www.vhs-neufahrn-hallbergmoos.de zu finden, dort ist auch eine Übersicht über kostenlose Vhs-Veranstaltungen zusammengestellt. Das Programmheft gibt es in den Vhs-Geschäftsstellen und in vielen Läden zum Mitnehmen.

