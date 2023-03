Theatergruppe in Aktion: So gut schmecken die „Hollaküacherl“ der Maibaumfreunde Giggenhausen

Von: Ulrike Wilms

Schauplatz Küche: Im Pfarrhaus geht es turbulent zu in der Auseinandersetzung zwischen Haushälterin Felicitas (Isabella Lachner, r.) und dem Dorfpfarrer (3. v. r.) um die „Vorherrschaft“. Zwischen Magda (2. v. r.) und Zachei (l.) bahnt sich derweil eine Liebesbeziehung an. © Wilms

Im Metzgerwirt Giggenhausen serviert die Theatergruppe der Maibaumfreunde neuerdings „Hollaküacherl“ – ein sehr unterhaltsames Fünf-Personen-Stück.

Giggenhausen - Der Schauplatz der kurzweiligen Komödie ist ein katholischer Pfarrhaushalt vor rund 100 Jahren. Darin geht es turbulent und auch ein bisserl kriminell zu. Auch die Liebe spielt eine Rolle – die christliche Nächstenliebe ebenso wie ein sich anbahnendes Eheglück. Die Schauspieler sind der neue Dorfpfarrer (Markus Loibl), der den Menschen, seinem weltlichen Hobby Modelleisenbahn und irdischen Genüssen (insbesondere auch den Hollaküacherl mit viel Staubzucker) durchaus zugewandt ist. Seinen resoluten und sittenstrengen Gegenpart im Kompetenzgerangel um die Herrschaft im Pfarrhaus stellt Haushälterin und Köchin Felicitas (Isabella Lechner) dar, ein „echter Zölibatsverstärker“, wie der Herr Pfarrer wenig charmant anmerkt.

Hier geht es nicht nur turbulent, sondern auch ein bisserl kriminell zu

Das pfiffige Faktotum Zachei, Mesner und Totengräber in Personalunion (Harald Hecher), als überraschender Pfarrhausgast Magda, das Fräulein beziehungsweise die „Sogenannte“ aus der Stadt (Stephanie Pointner), und der geschniegelt-zwielichtige Privatdetektiv mit dem bezeichnenden Namen Schleicher (Josef Polz) komplettieren das spielfreudige Ensemble. Den erfahrenen Laien-Darstellern gelingt es, die einzelnen Charaktere trefflich zu verkörpern, den bairischen Sprachwitz und die Situationskomik zu schöner Entfaltung zu bringen und auch stets das Publikum mit einzubeziehen. Immer wieder brandet Szenenapplaus auf.

„Wir sind doch alle kleine oder auch größere Sünder“ – so könnte die Quintessenz des Lustspiels lauten. Und das gilt nicht nur für so offensichtliche Sünderinnen wie die biblische Maria Magdalena, der der Dorfpfarrer seine anstehende Sonntagspredigt widmen möchte, sondern auch für die vom verliebten Zachei eingeschleuste Magda, die eine zeitgenössische Verkörperung der neutestamentlichen Maria Magdalena darstellt – und sogar für die „moralische Instanz“ Felicitas, die per Zufall, aber mit unumstößlichem Bildbeweis als ehemals „leichtes Mädchen“ entlarvt wird.

Für die Zusatzvorstellung am 30. März gibt es noch Karten

Manches ist anders, als es auf den ersten Blick erscheint. Das gilt auch für das „hausgemachte“ Wunder, bei dem sich über Nacht die Blüten am Holunderstrauch in Hollerküacherl verwandeln. Auch ein echtes Wunder findet zum guten Schluss noch statt. Mehr soll aber noch nicht verraten werden. Die Auflösung gibt es bei insgesamt acht Aufführungsterminen. Zu diesen zählt – aufgrund der großen Nachfrage – auch eine Zusatzvorstellung am Donnerstag, 30. März, um 20 Uhr. Restkarten sind im Giggenhauser Getränkemarkt erhältlich.

