43 Wohnungen und Platz für Gewerbe: Pflügler-Hof in Neufahrn wird umgebaut

Von: Andreas Beschorner

Auf dem Pflügler-Hof an der Grünecker Straße sollen Wohn- und Gewerbeflächen entstehen. © zz

Wohnungen und Gewerbeflächen sollen auf dem Pflügler-Hof in Neufahrn entstehen. Die Pläne dazu überzeugten den Gemeinderat.

Neufahrn – Die Grünecker Straße in Neufahrn wird ihr Gesicht verändern: Weil der Pflügler-Hof Richtung Mintraching um- und aussiedelt (wir haben berichtet), soll das dann frei gewordene Grundstück mit der Hausnummer 10 mit Gewerbe- und Wohnbebauung neu gestaltet werden. Die Pläne der Demos Wohnbau GmbH, die das Areal erworben hat, wurden am Montag im Gemeinderat vorgestellt und stießen dort auf einhellige Zustimmung.

Das Münchner Architekturbüro Goergens Miklautz und Partner war in die Käthe-Winkelmann-Halle gekommen, um das Vorhaben zu präsentieren: Ausgehend vom Bestand mit seiner Hofstruktur und den Gebäuden in verschiedenen Höhen hat man eine Entwurfsplanung erarbeitet, die sich an dem von der Gemeinde vorgegebenen Rahmenplan orientiert. Entlang der Grünecker Straße soll das Areal mittels eines Baukörpers für Gewerbe und Wohnen geschlossen werden, um so auch den Straßenlärm abzuhalten. Zusammen mit den anderen Gebäudeteilen, die im Osten und im Süden situiert werden, sollen insgesamt 43 Wohneinheiten entstehen, so sehen es die Pläne vor – Tiefgarage inklusive.

Bis auf das Haus im Südwesten, das Erdgeschoß, ersten Stock und Dach erhalten soll, werden die anderen Gebäude die Höhenentwicklung E+2+D bekommen. Das sei zwar höher als die jetzige Bebauung, was man aber dadurch ausgleichen will, dass das derzeit stark versiegelte Grundstück viel „grüner“ werden soll, so die Architekten. Das geeignete Instrument, diese Planung dann auch Realität werden zu lassen, sei die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Und genau dem stimmte der Gemeinderat zu.

Bürgermeister Franz Heilmeier (Grüne) sagte, dieser Entwurf sei „ein sehr sehr gutes Beispiel“ dafür, wie positiv sich ein Rahmenplan auswirken könne, um die Entwicklungsziele der Gemeinde zu verwirklichen.

Nach dem Aufstellungsbeschluss müssen die nötigen Gutachten zur Verkehrs-, zur Geruchs- und zur Lärmbelastung eingeholt werden, wobei besonders die in unmittelbar angrenzenden landwirtschaftlichen Betriebe zu berücksichtigen sind, deren Tätigkeit nicht eingeschränkt werden dürfe. Da ist dann die Immissionsschutzbehörde im Landratsamt gefragt.

