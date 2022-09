Abschied von der „Wahl-Griechin“: Gertraud Edenharter verlässt Neufahrner Seniorenzentrum

Bei der Abschiedsfeier: (v. l.) Nachfolgerin Antje Hillmann, Gertraud Edenharter und Neufahrns 3. Bürgermeister Ozan Iyibas. © Oestereich

Gertraud Edenharter sagt Servus: Nach neun Jahre an der Spitze des Neufahrner Seniorenzentrums verabschiedet sie sich in den Ruhestand.

Neufahrn - Experten für Menschlichkeit: Als solche schätzt Ozan Iyibas Menschen, die in Pflegeberufen arbeiten. Ein strahlendes Gesicht dieser Menschlichkeit ist Gertraud Edenharter: Neun Jahre lang leitete sie das Pichlmayr-Seniorenheim. Nun verabschiedete sich die 64-Jährige in den Ruhestand.

Viele Wegbegleiter aus Gemeinde und Gesellschaft hatten sich vergangenen Mittwoch zur Abschiedsfeier eingefunden, um die scheidende Einrichtungsleiterin zu würdigen. Im Namen der Gemeinde tat dies der dritte Bürgermeister: Mit Kompetenz, Energie und Menschlichkeit, so Iyibas, habe Edenharter das Haus geführt. „Ihre große Stärke ist zweifelsohne, dass Sie stets ein offenes Ohr hatten und passende Lösungen gefunden haben.“ Für die 115 Senioren, deren Angehörige und 80 Mitarbeiter, denen sie als Mentorin zur Seite stand.

Pendlerin zwischen Regensburg, Neufahrn und Griechenland

Edenharter habe dafür gesorgt, dass die Bewohner bei Veranstaltungen der Gemeinde dabei waren, die Belegschaft mit verschiedenen Migrationsgeschichten hervorragend integriert und auch bei der Wohnungssuche unterstützt, weiß Iyibas. Als Pendlerin zwischen Regensburg, Neufahrn und Griechenland sei sie interkulturell aufgestellt – und habe dabei ihre Wurzeln und den bayerischen Humor gepflegt „und für Lacher gesorgt“.

„Ich war jeden Tag gerne hier, einem Haus mit einem tollen Team und einer guten Atmosphäre“, unterstrich Edenharter. Zugleich sei sie froh, dass sie es nun ruhiger angehen lassen kann – unter anderem in ihrer Wahlheimat Griechenland. Denn sie übergibt, wie sie betont, die Verantwortung in gute Hände – an ihre Nachfolgerin Antje Hillmann: „Sie ist eine erfahrene Fachfrau, die das mit der gleichen Leidenschaft macht, wie ich.“

Für Nachfolgerin Antje Hillmann schließt sich ein Kreis

Für die neue Leiterin schließt sich gewissermaßen ein Kreis: Die gelernte Krankenschwester, die in der Notaufnahme und der forensischen Psychiatrie arbeitete, kam 2009 zum ersten Mal mit der Altenpflege in Berührung: Im Seniorenzentrum in Hallbergmoos. Dort wurde ihre Leidenschaft für die Altenpflege geweckt. Es folgten Fortbildungen und Tätigkeiten als Pflegedienstleiterin und stellvertretende Einrichtungsleiterin.

Die neue Herausforderung nimmt sie mit Überzeugung an: „Jeder sollte mit Respekt und Würde im Alter behandelt werden – und Lebensqualität im letzten Lebensabschnitt geben“, so ihr Credo. Diese so wichtige Aufgabe könne man nicht aus dem Lehrbuch, sondern nur mit Erfahrung erfüllen.

Seit Anfang August ist sie bereits im Neufahrner Seniorenzentrum tätig. Auch wenn die neue Position sicherlich mit vielen Verwaltungsaufgaben verbunden ist, sei ihr der persönliche Kontakt zu den Bewohnern und Angehörigen enorm wichtig. „Ich nehme mir die Zeit, selbst in die Pflege zu gehen und Gesicht zu zeigen.“ Es ist gut möglich, dass sie dabei ein Lied auf den Lippen hat, wie sie erzählt. Denn das öffne Türen und Herzen.

