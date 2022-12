Die Bewerbungsunterlagen sind unterwegs: Neufahrn nicht mehr weit entfernt von der „Fairtrade-Gemeinde“

Am Briefkasten: Felix Kretz (Ansprechpartner Fairtrade) und Melanie Fischer (Sprecherin Steuerungsgruppe). © Gemeinde

Im Herbst 2021 fasste der Gemeinderat Neufahrn den Beschluss, sich auf den Weg zur „Fairtrade-Gemeinde“ zu machen. Jetzt wurde ein wichtiger Brief abgeschickt.

Neufahrn - Derzeit engagieren sich, wie das Rathaus nun verlauten ließ, elf Neufahrnerinnen und Neufahrner aus verschiedenen Bereichen (Rathaus/Gemeinderäte, Bürgerinnen und Bürger) in einer neu gegründeten Steuerungsgruppe. „Wer sich ebenfalls engagieren möchte, ist herzlich eingeladen mitzumachen“, sagt Gemeinde-Sprecherin Gabriele Ostertag-Hill.

Die Steuerungsgruppe hat beispielsweise koordiniert, dass drei Gastronomiebetriebe in Neufahrn jetzt faire Produkte anbieten. Zudem unterstützen auch die evangelische und die katholische Kirche vorort weiterhin mit Aktionen und dem Verkauf von Produkten mit dem Fairtrade-Siegel.

Um die Kriterien für die Designation „Fairtrade-Gemeinde“ zu erfüllen, startete die Kommune Neufahrn mit der „Fairen Woche“ im September. Dazu wurden gleich drei verschiedene Veranstaltungen über die Vhs Neufahrn-Hallbergmoos angeboten. Der TSV Neufahrn hat zum Christkindlmarkt „Faire Backwaren“ angeboten. Zudem hatte auf dem Christkindlmarkt auch der Nikolaus der Gemeinde ausschließlich Schokoladen-Nikoläuse mit Fairtrade-Siegel in seinem Sack.

Nikoläuse nur aus fair gehandelter Schokolade

Und bei der Verteilung von Schoko-Nikoläusen an alle Grundschülerinnen und -schüler hat sich die Gemeinde an den Kosten beteiligt, so dass Nikoläuse aus fair gehandelter Schokolade verwendet werden konnten.

Jetzt wurde der nächste Schritt zur Zertifizierung getan: Die an Fairtrade Deutschland adressierten Bewerbungsunterlagen zur „Fairtrade-Gemeinde“ sind im Briefkasten. Neufahrn ist also auf gutem Weg zur „Fairtrade-Gemeinde“.

ft