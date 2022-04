Alle Anregungen sind berücksichtigt: Neufahrn segnet Baumschutzverordnung ab

Von: Andreas Beschorner

Fällen nur mit Genehmigung: In Neufahrn wurde die Baumschutzverordnung aktualisiert. © Symbolbild: Jan Woitas/dpa

Alle Fragen sind geklärt, alle Wünsche und Änderungen zur Baumschutzverordnung eingearbeitet. Nun segnete der Gemeinderat Neufahrn das Schriftstück ab.

Neufahrn – Eine Baumschutzverordnung hat in der Gemeinde Neufahrn eine lange Tradition: Bereits 1974 hat man die erste Verordnung erlassen, war damit einer der Vorreiter in Bayern. 1988 und 1994 wurde sie überarbeitet, im Jahr 2003 zuletzt geändert. Jetzt musste sie wegen mangelnder Rechtssicherheit in manchen Bereichen und Formulierungen neu erlassen werden. Zudem entsprach der Geltungsbereich nicht mehr der jetzigen Flächenentwicklung. Ein halbes Jahr nachdem der Entwurf vom Gemeinderat gebilligt worden war, wurde die Baumschutzverordnung nun vom Gemeinderat endgültig beschlossen.

Nach der Billigung des Entwurfs im Oktober 2021 erfolgte zwischen Anfang November und Anfang Dezember die öffentliche Auslegung der Verordnung mit der Möglichkeit, sich zu dem Text zu äußern. In diesem Zeitraum wurden fünf schriftliche Äußerungen abgegeben, die allesamt von der Verwaltung abgewogen und „gewürdigt“ wurden. Als im März 2022 die neue Baumschutzverordnung beschlossen werden sollte, wurde der Tagesordnungspunkt allerdings vertagt, weil manch Gemeinderat noch Klärungsbedarf hatte. Ein daraufhin anberaumtes Gespräch zwischen Gemeinderat und Verwaltung, in dem es um die Höhe und die Zahl der geforderten Ersatzpflanzungen ging, hat dazu geführt, dass die Anregungen und Wünsche des Gemeinderats in die Satzung eingearbeitet wurden. Jetzt lag die neue Fassung vor, die am Montag vom Gemeinderat dann auch so beschlossen wurde.

Das galt außerdem auch für den Bebauungsplan mit der Nummer 134 und der Bezeichnung „Gewerbegebiet Mintraching Nord-Ost, Ortsabrundung östlich der Münchner Straße“. Für einen Großteil der Flächen des rund 1,3 Hektar großen Areals gebe es bereits ein alteingesessenes Unternehmen aus Neufahrn, das seinen Betrieb an diesen Ort verlegen will, hieß es in der Beschlussvorlage. Den Protest eines Anliegers, der einen Wertverlust seines Wohnhauses in der Nachbarschaft befürchtete, beantwortete die Verwaltung so: „Da die gewerbliche Nutzung auch noch durch eine Eingrünung verträglich in die Landschaft eingebettet wird, ist nicht erkennbar, warum für die Wohngebäude ein Wertverlust entstehen sollte.“ Nach Abwägung aller Stellungnahmen und Einwände, die im Verlauf der öffentlichen Auslegung eingegangen waren, wurde das weitere Verfahren für den Bebauungsplan beschlossen.

