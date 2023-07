Blumenkasten brennt – Mieter reagiert beherzt

Von: Andreas Beschorner

Die Feuerwehr sorgte dafür, dass das Feuer nicht noch auf anliegende Gebäudeteile übergriff. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Beinahe hätte ein in Flammen stehender Blumenkasten auf einem Balkon in Neufahrn für einen Hausbrand gesorgt. Doch der Mieter griff beherzt ein.

Neufahrn - Wie die Polizei Neufahrn berichtet, kam es am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr zu dem Feuer auf dem Balkon, der Teil eines Reihenhauses an der Neufahrner Blütenstraße ist. Das ausgebrochene Feuer hatte zu einer so starken Rauchentwicklung geführt, dass eine Nachbarin auf die Gefahrensituation aufmerksam wurde. Die Frau zögerte nicht lange und wählte augenblicklich den Notruf.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Neufahrn machten sich sofort auf den Weg. Doch noch ehe sie eingreifen konnte, wurde der Mieter tätig. „Geistesgegenwärtig“, wie Polizeiobermeister Tobias Kreß berichtet, reagierte der Mieter der Wohnung. Er griff zu seinem Gartenschlauch und begann, den Brand zu bekämpfen. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Feuer schon bedrohlich auf die Hauswand übergegriffen. Gut möglich, dass es ohne das Eingreifen des Mieters schlimmer gekommen wäre.

Die alarmierte Feuerwehr Neufahrn, die mit drei Fahrzeugen angerückt kam, übernahm dann den Rest. Die Einsatzkräfte verhinderten mit vereinten Kräften, dass der Brand auf weitere Gebäudeteile übergreifen konnte.

Durch den Brand und die anschließenden Löscharbeiten entstand nach Angaben der PI Neufahrn ein Sachschaden von geschätzten 5000 Euro. Wie genau es zu dem Brand gekommen ist, konnte die Polizei am Montag noch nicht sagen. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an. (ft)

